https://ria.ru/20221103/kndr-1828833274.html
СМИ: КНДР выпустила неизвестную ракету в сторону Японского моря
СМИ: КНДР выпустила неизвестную ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 03.11.2022
СМИ: КНДР выпустила неизвестную ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T01:51
2022-11-03T01:51
2022-11-03T01:57
в мире
кндр (северная корея)
японское море
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. КНДР запустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.В среду указанное южнокорейское агентство передавало, что КНДР в среду пустила 17 ракет в сторону Японского и Желтого морей и произвела 100 артиллерийских выстрелов.
https://ria.ru/20221102/kndr-1828729698.html
кндр (северная корея)
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в мире, кндр (северная корея), японское море, происшествия
В мире, КНДР (Северная Корея), Японское море, Происшествия
01:51 03.11.2022 (обновлено: 01:57 03.11.2022)
СМИ: КНДР выпустила неизвестную ракету в сторону Японского моря
Ренхап: КНДР выпустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря