https://ria.ru/20221103/kndr-1828833274.html

СМИ: КНДР выпустила неизвестную ракету в сторону Японского моря

СМИ: КНДР выпустила неизвестную ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 03.11.2022

СМИ: КНДР выпустила неизвестную ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T01:51

2022-11-03T01:51

2022-11-03T01:57

в мире

кндр (северная корея)

японское море

происшествия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. КНДР запустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.В среду указанное южнокорейское агентство передавало, что КНДР в среду пустила 17 ракет в сторону Японского и Желтого морей и произвела 100 артиллерийских выстрелов.

https://ria.ru/20221102/kndr-1828729698.html

кндр (северная корея)

японское море

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2022

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в мире, кндр (северная корея), японское море, происшествия