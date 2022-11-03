https://ria.ru/20221103/kitay-1829083864.html

Для Китая модернизация не равняется вестернизации, заявил Си Цзиньпин

Для Китая модернизация не равняется вестернизации, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 03.11.2022

Для Китая модернизация не равняется вестернизации, заявил Си Цзиньпин

Китай избрал собственный путь развития, центральная роль в котором уделяется модернизации, однако модернизация в китайском понимании не равно вестернизация,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:22

2022-11-03T18:22

2022-11-03T18:22

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си цзиньпин

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ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Китай избрал собственный путь развития, центральная роль в котором уделяется модернизации, однако модернизация в китайском понимании не равно вестернизация, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Танзании Самией Хасан Сулуху в Пекине."Отныне центральная задача Компартии Китая состоит в том, чтобы объединить и повести за собой представителей всех этнических групп со всей страны, построить сильное современное социалистическое государство, реализовать цели второго столетия, с помощью модернизации с китайской спецификой осуществить великое возрождение китайской нации. Модернизация не равно вестернизация", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.По его словам, Китай избрал путь развития, который соответствует его национальным особенностям, а модернизация с китайской спецификой "соответствует китайским реалиям и имеет китайские особенности".Съезд КПК проходил в Пекине 16-22 октября, на следующий день после его завершения состоялся первый пленум Центрального комитета КПК 20–го созыва, на котором Си Цзиньпин был избран генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. В своей первой после переизбрания речи Си Цзиньпин заявил, что Китай вступает на новый путь строительства современного социалистического государства и продолжит осуществлять модернизацию с китайской спецификой, чтобы добиться великого возрождения китайской нации.

https://ria.ru/20221103/knr-1828946141.html

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китай

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в мире, си цзиньпин, китай, пекин