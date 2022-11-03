https://ria.ru/20221103/karaulov-1828961382.html

Обыск дома у журналиста Караулова закончился

Обыск дома у журналиста Караулова закончился - РИА Новости, 03.11.2022

Обыск дома у журналиста Караулова закончился

Журналист Андрей Караулов сообщил, что обыск в его доме закончился - по его словам, в "гости" к нему приходили сотрудники правоохранительных органов, в том... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:52

2022-11-03T13:52

2022-11-03T13:52

происшествия

андрей караулов

россия

москва

сергей чемезов

обыски

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Журналист Андрей Караулов сообщил, что обыск в его доме закончился - по его словам, в "гости" к нему приходили сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи."Обыск закончился 10 минут назад. Участвовали: две овчарки и два кинолога, овчарки натренированы на наркотики и взрывчатку, обнюхали каждый уголок моего дома и устроили дикую перепалку с моим попугаем Савелием... Помимо кинологов, в обыске участвовали свыше десятка автоматчиков, сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом", - написал Караулов в своем Telegram-канале.Об обыске дома у известного журналиста стало известно от него самого в четверг утром: по словам Караулова, следственное действие проводилось по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова по статье "Клевета". Караулов отмечал, что в деле у него статус свидетеля, а сам он сейчас в Дубае на лечении.Ранее по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря Кирилла Суханова - коммерческого директора компании "Oсторожно Media", принадлежащей уехавшей из России Ксении Собчак, и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.Идет ли речь об одном и том же деле или о разных, пока неясно, но Караулов упоминал в своем Telegram-канале: "Пьеса" называется: "Ксения Собчак, акт второй". Не получилось через Собчак – заходят через Караулова". Комментариями следствия РИА Новости на данный момент не располагает.

https://ria.ru/20221101/obysk-1828354558.html

https://ria.ru/20221102/sobchak-1828672898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, андрей караулов, россия, москва, сергей чемезов, обыски