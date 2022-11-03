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Обыск дома у журналиста Караулова закончился - РИА Новости, 03.11.2022
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Обыск дома у журналиста Караулова закончился
Обыск дома у журналиста Караулова закончился - РИА Новости, 03.11.2022
Обыск дома у журналиста Караулова закончился
Журналист Андрей Караулов сообщил, что обыск в его доме закончился - по его словам, в "гости" к нему приходили сотрудники правоохранительных органов, в том... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:52
2022-11-03T13:52
происшествия
андрей караулов
россия
москва
сергей чемезов
обыски
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Журналист Андрей Караулов сообщил, что обыск в его доме закончился - по его словам, в "гости" к нему приходили сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи."Обыск закончился 10 минут назад. Участвовали: две овчарки и два кинолога, овчарки натренированы на наркотики и взрывчатку, обнюхали каждый уголок моего дома и устроили дикую перепалку с моим попугаем Савелием... Помимо кинологов, в обыске участвовали свыше десятка автоматчиков, сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом", - написал Караулов в своем Telegram-канале.Об обыске дома у известного журналиста стало известно от него самого в четверг утром: по словам Караулова, следственное действие проводилось по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова по статье "Клевета". Караулов отмечал, что в деле у него статус свидетеля, а сам он сейчас в Дубае на лечении.Ранее по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря Кирилла Суханова - коммерческого директора компании "Oсторожно Media", принадлежащей уехавшей из России Ксении Собчак, и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.Идет ли речь об одном и том же деле или о разных, пока неясно, но Караулов упоминал в своем Telegram-канале: "Пьеса" называется: "Ксения Собчак, акт второй". Не получилось через Собчак – заходят через Караулова". Комментариями следствия РИА Новости на данный момент не располагает.
https://ria.ru/20221101/obysk-1828354558.html
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происшествия, андрей караулов, россия, москва, сергей чемезов, обыски
Происшествия, Андрей Караулов, Россия, Москва, Сергей Чемезов, обыски
13:52 03.11.2022
 
Обыск дома у журналиста Караулова закончился

Журналист Караулов сообщил, что обыск в его доме закончился

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Журналист Андрей Караулов сообщил, что обыск в его доме закончился - по его словам, в "гости" к нему приходили сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи.
"Обыск закончился 10 минут назад. Участвовали: две овчарки и два кинолога, овчарки натренированы на наркотики и взрывчатку, обнюхали каждый уголок моего дома и устроили дикую перепалку с моим попугаем Савелием... Помимо кинологов, в обыске участвовали свыше десятка автоматчиков, сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом", - написал Караулов в своем Telegram-канале.
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Об обыске дома у известного журналиста стало известно от него самого в четверг утром: по словам Караулова, следственное действие проводилось по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова по статье "Клевета". Караулов отмечал, что в деле у него статус свидетеля, а сам он сейчас в Дубае на лечении.
Ранее по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря Кирилла Суханова - коммерческого директора компании "Oсторожно Media", принадлежащей уехавшей из России Ксении Собчак, и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.
Идет ли речь об одном и том же деле или о разных, пока неясно, но Караулов упоминал в своем Telegram-канале: "Пьеса" называется: "Ксения Собчак, акт второй". Не получилось через Собчак – заходят через Караулова". Комментариями следствия РИА Новости на данный момент не располагает.
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ПроисшествияАндрей КарауловРоссияМоскваСергей Чемезовобыски
 
 
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