Обыск дома у журналиста Караулова закончился
Журналист Караулов сообщил, что обыск в его доме закончился
Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Журналист Андрей Караулов сообщил, что обыск в его доме закончился - по его словам, в "гости" к нему приходили сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи.
"Обыск закончился 10 минут назад. Участвовали: две овчарки и два кинолога, овчарки натренированы на наркотики и взрывчатку, обнюхали каждый уголок моего дома и устроили дикую перепалку с моим попугаем Савелием... Помимо кинологов, в обыске участвовали свыше десятка автоматчиков, сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом", - написал Караулов в своем Telegram-канале.
Об обыске дома у известного журналиста стало известно от него самого в четверг утром: по словам Караулова, следственное действие проводилось по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова по статье "Клевета". Караулов отмечал, что в деле у него статус свидетеля, а сам он сейчас в Дубае на лечении.
Ранее по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря Кирилла Суханова - коммерческого директора компании "Oсторожно Media", принадлежащей уехавшей из России Ксении Собчак, и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.
Идет ли речь об одном и том же деле или о разных, пока неясно, но Караулов упоминал в своем Telegram-канале: "Пьеса" называется: "Ксения Собчак, акт второй". Не получилось через Собчак – заходят через Караулова". Комментариями следствия РИА Новости на данный момент не располагает.