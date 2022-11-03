https://ria.ru/20221103/karaulov-1828947177.html

Караулов сообщил, что находится в Дубае на лечении

Караулов сообщил, что находится в Дубае на лечении - РИА Новости, 03.11.2022

Караулов сообщил, что находится в Дубае на лечении

Журналист Андрей Караулов, в доме которого в четверг проходят обыски по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова по статье "клевета", заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:24

2022-11-03T13:24

2022-11-03T13:24

обыски

андрей караулов

россия

дубай

москва

сергей чемезов

происшествия

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Журналист Андрей Караулов, в доме которого в четверг проходят обыски по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова по статье "клевета", заявил РИА Новости, что находится в Дубае на лечении, планируется вернуться в Россию после проведения операции на сердце."Я в Дубае в клинике. Дома теща ходит, теще запретили говорить по телефону. А вот операцию сделают, и сразу вернусь, что я буду бегать из-за этих дурачков?", - сказал Караулов.По его словам, точной даты возвращения нет, так как все зависит от операции на сердце."Мне сейчас нужно похудеть, у меня сложная довольно ситуация. Я вот три килограмма уже скинул, еще надо скинуть 10 килограммов, это минимум месяц, может быть, полтора. Потом они будут решать вопрос, сердце выдержит или не выдержит, тут довольно сложно все", - отметил журналист.Ранее по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря Кирилла Суханова - коммерческого директора компании "Oсторожно Media", принадлежащей уехавшей из России Ксении Собчак, и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.

https://ria.ru/20221102/sobchak-1828672898.html

https://ria.ru/20221101/obysk-1828354558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

обыски, андрей караулов, россия, дубай, москва, сергей чемезов, происшествия, общество