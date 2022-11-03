https://ria.ru/20221103/karaulov-1828947177.html
Караулов сообщил, что находится в Дубае на лечении
Караулов сообщил, что находится в Дубае на лечении - РИА Новости, 03.11.2022
Караулов сообщил, что находится в Дубае на лечении
Журналист Андрей Караулов, в доме которого в четверг проходят обыски по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова по статье "клевета", заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:24
2022-11-03T13:24
2022-11-03T13:24
обыски
андрей караулов
россия
дубай
москва
сергей чемезов
происшествия
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Журналист Андрей Караулов, в доме которого в четверг проходят обыски по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова по статье "клевета", заявил РИА Новости, что находится в Дубае на лечении, планируется вернуться в Россию после проведения операции на сердце."Я в Дубае в клинике. Дома теща ходит, теще запретили говорить по телефону. А вот операцию сделают, и сразу вернусь, что я буду бегать из-за этих дурачков?", - сказал Караулов.По его словам, точной даты возвращения нет, так как все зависит от операции на сердце."Мне сейчас нужно похудеть, у меня сложная довольно ситуация. Я вот три килограмма уже скинул, еще надо скинуть 10 килограммов, это минимум месяц, может быть, полтора. Потом они будут решать вопрос, сердце выдержит или не выдержит, тут довольно сложно все", - отметил журналист.Ранее по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря Кирилла Суханова - коммерческого директора компании "Oсторожно Media", принадлежащей уехавшей из России Ксении Собчак, и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.
https://ria.ru/20221102/sobchak-1828672898.html
https://ria.ru/20221101/obysk-1828354558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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обыски, андрей караулов, россия, дубай, москва, сергей чемезов, происшествия, общество
обыски, Андрей Караулов, Россия, Дубай, Москва, Сергей Чемезов, Происшествия, Общество
Караулов сообщил, что находится в Дубае на лечении
Журналист Караулов заявил, что находится в Дубае на лечении и планирует вернуться в Россию
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Журналист Андрей Караулов, в доме которого в четверг проходят обыски по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова по статье "клевета", заявил РИА Новости, что находится в Дубае на лечении, планируется вернуться в Россию после проведения операции на сердце.
"Я в Дубае в клинике. Дома теща ходит, теще запретили говорить по телефону. А вот операцию сделают, и сразу вернусь, что я буду бегать из-за этих дурачков?", - сказал Караулов.
По его словам, точной даты возвращения нет, так как все зависит от операции на сердце.
"Мне сейчас нужно похудеть, у меня сложная довольно ситуация. Я вот три килограмма уже скинул, еще надо скинуть 10 килограммов, это минимум месяц, может быть, полтора. Потом они будут решать вопрос, сердце выдержит или не выдержит, тут довольно сложно все", - отметил журналист.
Ранее по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова Тверской суд Москвы
арестовал до 24 декабря Кирилла Суханова - коммерческого директора компании "Oсторожно Media", принадлежащей уехавшей из России Ксении Собчак
, и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.