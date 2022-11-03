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Власти Кубани направили средства на капремонт медучреждений - РИА Новости, 03.11.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20221103/kapremont-1829114482.html
Власти Кубани направили средства на капремонт медучреждений
Власти Кубани направили средства на капремонт медучреждений - РИА Новости, 03.11.2022
Власти Кубани направили средства на капремонт медучреждений
На капитальный ремонт медицинских учреждений Краснодарского края в текущем году было направлено около 2 миллиардов рублей, сообщила администрация региона. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T20:30
2022-11-03T20:31
краснодарский край
общество
вениамин кондратьев
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. На капитальный ремонт медицинских учреждений Краснодарского края в текущем году было направлено около 2 миллиардов рублей, сообщила администрация региона.Уточняется, что строительство и обновление соцобъектов обсудили на совещании под председательством вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой.Власти края намерены до конца текущего года завершить строительство 18 офисов врача общей практики и 11 фельдшерско-акушерских пунктов. "На строительство и проектирование офисов ВОП направили 516 миллионов рублей, более 130 миллионов рублей – на ФАПы. Нам также предстоит отремонтировать 60 медучреждений по всему краю. Их открытия ждут жители многих населенных пунктов. На эти цели предусмотрено почти 2 миллиарда рублей", – приводятся в сообщении слова Миньковой.Министр здравоохранения края Евгений Филиппов отметил, что после окончания работ медорганизациям необходимо получить СанПиН заключения и до конца года оформить лицензии на осуществление медицинской деятельности.По его словам, на капитальный ремонт шести объектов региона в 2022 году нацпроектом предусмотрено 377,6 миллиона рублей. "Это районная поликлиника в станице Полтавской, участковая больница в станице Нововеличковской, поликлиника в станице Холмской, участковая больница в станице Платнировской, районная поликлиника в станице Ленинградской и районная поликлиника в Усть-Лабинске", – уточнил Филиппов.Также участники совещания затронули тему повышения оплаты труда сотрудникам бюджетной сферы. Как заявила Минькова, по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева планируется выделить дополнительные средства, чтобы повысить заработную плату педагогам и медикам в рамках майских указов президента РФ. "На прошедшей сессии депутаты поддержали это решение. 3,3 миллиарда рублей направим в районы после подписания губернатором изменений в бюджет", – отметила замгубернатора.
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общество, вениамин кондратьев, краснодарский край, россия, холмская
Краснодарский край, Общество, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Россия, Холмская
20:30 03.11.2022 (обновлено: 20:31 03.11.2022)
 
Власти Кубани направили средства на капремонт медучреждений

Власти Кубани в 2022 году выделили на капремонт медучреждений около двух миллиардов рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГорода России. Краснодар
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Города России. Краснодар. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. На капитальный ремонт медицинских учреждений Краснодарского края в текущем году было направлено около 2 миллиардов рублей, сообщила администрация региона.
Уточняется, что строительство и обновление соцобъектов обсудили на совещании под председательством вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой.
Власти края намерены до конца текущего года завершить строительство 18 офисов врача общей практики и 11 фельдшерско-акушерских пунктов. "На строительство и проектирование офисов ВОП направили 516 миллионов рублей, более 130 миллионов рублей – на ФАПы. Нам также предстоит отремонтировать 60 медучреждений по всему краю. Их открытия ждут жители многих населенных пунктов. На эти цели предусмотрено почти 2 миллиарда рублей", – приводятся в сообщении слова Миньковой.
Министр здравоохранения края Евгений Филиппов отметил, что после окончания работ медорганизациям необходимо получить СанПиН заключения и до конца года оформить лицензии на осуществление медицинской деятельности.
По его словам, на капитальный ремонт шести объектов региона в 2022 году нацпроектом предусмотрено 377,6 миллиона рублей. "Это районная поликлиника в станице Полтавской, участковая больница в станице Нововеличковской, поликлиника в станице Холмской, участковая больница в станице Платнировской, районная поликлиника в станице Ленинградской и районная поликлиника в Усть-Лабинске", – уточнил Филиппов.
Также участники совещания затронули тему повышения оплаты труда сотрудникам бюджетной сферы. Как заявила Минькова, по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева планируется выделить дополнительные средства, чтобы повысить заработную плату педагогам и медикам в рамках майских указов президента РФ. "На прошедшей сессии депутаты поддержали это решение. 3,3 миллиарда рублей направим в районы после подписания губернатором изменений в бюджет", – отметила замгубернатора.
 
Краснодарский крайОбществоВениамин КондратьевКраснодарский крайРоссияХолмская
 
 
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