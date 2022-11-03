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Власти Кубани направили средства на капремонт медучреждений

Власти Кубани направили средства на капремонт медучреждений - РИА Новости, 03.11.2022

Власти Кубани направили средства на капремонт медучреждений

На капитальный ремонт медицинских учреждений Краснодарского края в текущем году было направлено около 2 миллиардов рублей, сообщила администрация региона. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T20:30

2022-11-03T20:30

2022-11-03T20:31

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КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. На капитальный ремонт медицинских учреждений Краснодарского края в текущем году было направлено около 2 миллиардов рублей, сообщила администрация региона.Уточняется, что строительство и обновление соцобъектов обсудили на совещании под председательством вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой.Власти края намерены до конца текущего года завершить строительство 18 офисов врача общей практики и 11 фельдшерско-акушерских пунктов. "На строительство и проектирование офисов ВОП направили 516 миллионов рублей, более 130 миллионов рублей – на ФАПы. Нам также предстоит отремонтировать 60 медучреждений по всему краю. Их открытия ждут жители многих населенных пунктов. На эти цели предусмотрено почти 2 миллиарда рублей", – приводятся в сообщении слова Миньковой.Министр здравоохранения края Евгений Филиппов отметил, что после окончания работ медорганизациям необходимо получить СанПиН заключения и до конца года оформить лицензии на осуществление медицинской деятельности.По его словам, на капитальный ремонт шести объектов региона в 2022 году нацпроектом предусмотрено 377,6 миллиона рублей. "Это районная поликлиника в станице Полтавской, участковая больница в станице Нововеличковской, поликлиника в станице Холмской, участковая больница в станице Платнировской, районная поликлиника в станице Ленинградской и районная поликлиника в Усть-Лабинске", – уточнил Филиппов.Также участники совещания затронули тему повышения оплаты труда сотрудникам бюджетной сферы. Как заявила Минькова, по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева планируется выделить дополнительные средства, чтобы повысить заработную плату педагогам и медикам в рамках майских указов президента РФ. "На прошедшей сессии депутаты поддержали это решение. 3,3 миллиарда рублей направим в районы после подписания губернатором изменений в бюджет", – отметила замгубернатора.

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общество, вениамин кондратьев, краснодарский край, россия, холмская