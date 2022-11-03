https://ria.ru/20221103/kambodzha-1828642851.html
Посол России в Камбодже рассказал об отдыхе в стране
Посол России в Камбодже рассказал об отдыхе в стране - РИА Новости, 03.11.2022
Посол России в Камбодже рассказал об отдыхе в стране
Камбоджа оставит у посетивших ее россиян, будь то туристы, бизнесмены или дипломаты, самые теплые воспоминания, сказал РИА Новости посол России в этой стране... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T02:42
2022-11-03T02:42
2022-11-03T02:42
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туризм
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анатолий боровик (посол россии в камбодже )
камбоджа
куда можно лететь
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БАНГКОК, 3 ноя – РИА Новости. Камбоджа оставит у посетивших ее россиян, будь то туристы, бизнесмены или дипломаты, самые теплые воспоминания, сказал РИА Новости посол России в этой стране Анатолий Боровик."Я начал свою работу в Камбодже ещё в 1980-е годы и наблюдал, как происходили последовательные положительные изменения в стране, — сказал Боровик, специалист по Камбодже, свободно владеющий кхмерским языком. — Наиболее ярким примером является Пномпень, где современные здания соседствуют с образцами французской колониальной эпохи и национальной архитектурной школы 1950-1960-х гг. Город преображается на глазах, но при этом сохраняет свою особую атмосферу".По его словам, помимо столицы, безусловно, завораживают всемирно известные исторические памятники, особенно символ государства – Ангкор Ват, а также оберегаемые здесь традиционный королевский балет и театр теней. "Уверен, каждый найдёт что-то своё, свои привлекательные черты в этой стране", — добавил посол.Конечно, продолжил он, нельзя не отметить при этом тех, кто создает современную Камбоджу и является наследником традиций и памятников славного прошлого – то есть самих камбоджийцев.
https://ria.ru/20220601/tailand-1792257634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, анатолий боровик (посол россии в камбодже ), камбоджа, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Анатолий Боровик (посол России в Камбодже ), Камбоджа, куда можно лететь
Посол России в Камбодже рассказал об отдыхе в стране
Посол России: Камбоджа оставит у посетивших ее россиян самые теплые воспоминания
БАНГКОК, 3 ноя – РИА Новости. Камбоджа оставит у посетивших ее россиян, будь то туристы, бизнесмены или дипломаты, самые теплые воспоминания, сказал РИА Новости посол России в этой стране Анатолий Боровик.
"Я начал свою работу в Камбодже ещё в 1980-е годы и наблюдал, как происходили последовательные положительные изменения в стране, — сказал Боровик, специалист по Камбодже, свободно владеющий кхмерским языком. — Наиболее ярким примером является Пномпень, где современные здания соседствуют с образцами французской колониальной эпохи и национальной архитектурной школы 1950-1960-х гг. Город преображается на глазах, но при этом сохраняет свою особую атмосферу".
По его словам, помимо столицы, безусловно, завораживают всемирно известные исторические памятники, особенно символ государства – Ангкор Ват, а также оберегаемые здесь традиционный королевский балет и театр теней. "Уверен, каждый найдёт что-то своё, свои привлекательные черты в этой стране", — добавил посол.
Конечно, продолжил он, нельзя не отметить при этом тех, кто создает современную Камбоджу и является наследником традиций и памятников славного прошлого – то есть самих камбоджийцев.