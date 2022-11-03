https://ria.ru/20221103/kambodzha-1828642851.html

Посол России в Камбодже рассказал об отдыхе в стране

Посол России в Камбодже рассказал об отдыхе в стране - РИА Новости, 03.11.2022

Посол России в Камбодже рассказал об отдыхе в стране

Камбоджа оставит у посетивших ее россиян, будь то туристы, бизнесмены или дипломаты, самые теплые воспоминания, сказал РИА Новости посол России в этой стране... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T02:42

2022-11-03T02:42

2022-11-03T02:42

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

анатолий боровик (посол россии в камбодже )

камбоджа

куда можно лететь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155037/03/1550370329_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_209bc3116d06ab8cdd053f5b48cd7393.jpg

БАНГКОК, 3 ноя – РИА Новости. Камбоджа оставит у посетивших ее россиян, будь то туристы, бизнесмены или дипломаты, самые теплые воспоминания, сказал РИА Новости посол России в этой стране Анатолий Боровик."Я начал свою работу в Камбодже ещё в 1980-е годы и наблюдал, как происходили последовательные положительные изменения в стране, — сказал Боровик, специалист по Камбодже, свободно владеющий кхмерским языком. — Наиболее ярким примером является Пномпень, где современные здания соседствуют с образцами французской колониальной эпохи и национальной архитектурной школы 1950-1960-х гг. Город преображается на глазах, но при этом сохраняет свою особую атмосферу".По его словам, помимо столицы, безусловно, завораживают всемирно известные исторические памятники, особенно символ государства – Ангкор Ват, а также оберегаемые здесь традиционный королевский балет и театр теней. "Уверен, каждый найдёт что-то своё, свои привлекательные черты в этой стране", — добавил посол.Конечно, продолжил он, нельзя не отметить при этом тех, кто создает современную Камбоджу и является наследником традиций и памятников славного прошлого – то есть самих камбоджийцев.

https://ria.ru/20220601/tailand-1792257634.html

камбоджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, анатолий боровик (посол россии в камбодже ), камбоджа, куда можно лететь