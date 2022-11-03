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В Заволжье подростки насмерть избили прохожего за якобы кражу бургера - РИА Новости, 03.11.2022
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В Заволжье подростки насмерть избили прохожего за якобы кражу бургера
В Заволжье подростки насмерть избили прохожего за якобы кражу бургера - РИА Новости, 03.11.2022
В Заволжье подростки насмерть избили прохожего за якобы кражу бургера
Двое 15-летних подростков и 20-летний мужчина в городе Заволжье жестоко избили прохожего, который через несколько дней скончался в больнице, сообщили РИА... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:31
2022-11-03T14:46
происшествия
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Двое 15-летних подростков и 20-летний мужчина в городе Заволжье жестоко избили прохожего, который через несколько дней скончался в больнице, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области в четверг.Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео издевательств нескольких подростков над мужчиной-инвалидом, который, как сообщается, якобы украл бургер в магазине. Жестокая молодежь устроила самосуд, избила мужчину и глумилась над умирающим, снимая происходящее на мобильный телефон.Как сообщили в региональном СУСК, мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где за его жизнь несколько дней боролись врачи. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц). По подозрению в совершении этого преступления были задержаны двое 15-летних и 20-летний местные жители."Всем троим было предъявлено обвинение. Следователь ходатайствовал об избрании всем трем фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство в отношении старшего обвиняемого – 20-летнего мужчины. В настоящий момент он содержится под стражей. Двум несовершеннолетним суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.Впоследствии избитый скончался в больнице. Теперь действиям обвиняемых будет дана юридическая оценка с точки зрения наступивших последствий."Будет применена другая норма закона, которая предусматривает ответственность за причинение насильственной смерти", - добавила собеседница агентства из пресс-службы.В ходе расследования уголовного дела будут собраны данные о личности всех обвиняемых, в том числе будет установлено, привлекались ли они к ответственности – уголовной и административной.Был ли погибший мужчина инвалидом, официальной информации нет.
https://ria.ru/20221031/delo-1828068228.html
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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
14:31 03.11.2022 (обновлено: 14:46 03.11.2022)
 
В Заволжье подростки насмерть избили прохожего за якобы кражу бургера

СК: в Заволжье двое подростков насмерть избили прохожего за якобы кражу бургера

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Двое 15-летних подростков и 20-летний мужчина в городе Заволжье жестоко избили прохожего, который через несколько дней скончался в больнице, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области в четверг.
Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео издевательств нескольких подростков над мужчиной-инвалидом, который, как сообщается, якобы украл бургер в магазине. Жестокая молодежь устроила самосуд, избила мужчину и глумилась над умирающим, снимая происходящее на мобильный телефон.
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Как сообщили в региональном СУСК, мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где за его жизнь несколько дней боролись врачи. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц). По подозрению в совершении этого преступления были задержаны двое 15-летних и 20-летний местные жители.
"Всем троим было предъявлено обвинение. Следователь ходатайствовал об избрании всем трем фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство в отношении старшего обвиняемого – 20-летнего мужчины. В настоящий момент он содержится под стражей. Двум несовершеннолетним суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
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Впоследствии избитый скончался в больнице. Теперь действиям обвиняемых будет дана юридическая оценка с точки зрения наступивших последствий.
"Будет применена другая норма закона, которая предусматривает ответственность за причинение насильственной смерти", - добавила собеседница агентства из пресс-службы.
В ходе расследования уголовного дела будут собраны данные о личности всех обвиняемых, в том числе будет установлено, привлекались ли они к ответственности – уголовной и административной.
Был ли погибший мужчина инвалидом, официальной информации нет.
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