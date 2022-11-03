https://ria.ru/20221103/investkredity-1828701774.html

Льготные инвесткредиты получили 85 отельеров и предприятий логистики

Льготные инвесткредиты получили 85 отельеров и предприятий логистики - РИА Новости, 03.11.2022

Льготные инвесткредиты получили 85 отельеров и предприятий логистики

В первые два месяца действия совместной программы инвесткредитования Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП (является оператором программы) льготные... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:00

2022-11-03T10:00

2022-11-03T10:00

новости компаний - экономика

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В первые два месяца действия совместной программы инвесткредитования Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП (является оператором программы) льготные кредиты на общую сумму 9,8 миллиарда рублей получили 85 проектов в сферах гостиничного бизнеса, логистики и хранения, сообщает пресс-служба корпорации."Реализация инвестиционных проектов в сфере гостиничного бизнеса дает возможности для расширения и реновации номерного фонда, а также помогает развитию индустрии гостеприимства и внутреннего туризма", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.По данным КМСП на 31 октября, льготные инвесткредиты на общую сумму свыше 2,3 миллиарда рублей привлекли 26 проектов в гостиничной сфере. Лидерами по объему привлеченных средств в этойотрасли стали Владимирская, Новосибирская, Омская, Архангельская и Сахалинская области.В сфере транспортировки и хранения льготные кредиты на общую сумму 7,5 миллиарда рублей получили 59 малых и средних компаний из 32 регионов. Лидерами по объемам финансирования стали Санкт-Петербург, Астраханская область, Москва, Удмуртская Республика и Оренбургская область."Малый и средний бизнес в сфере логистики строит складские помещения, логистические комплексы, распределительные центры, элеваторы. Таким образом, создается необходимая инфраструктура, а это новые рабочие места и возможности для освоения новых рынков сбыта", - сказал Исаевич.Он также отметил, что для ведения сделок по новой программе инвесткредитования на Цифровой платформе МСП.РФ создан специальный сервис-помощник. Специалисты помогают предпринимателям "упаковать" проекты, а также консультируют по программе, требованиям к заемщикам, документам.Льготная программа инвесткредитования была запущена 25 августа. Ее участниками могут стать производственные предприятия, а также компании из сферы транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса. Кредит на сумму от 50 миллионов рублей предприниматели могут получить в 48 банках, перечень которых опубликован на сайте КМСП. Программа позволяет привлечь финансирование под 2,5% годовых — среднему бизнесу и под 4% — малому и микробизнесу. Льготные ставки действительны в течение пяти лет, сам кредит можно погасить в течение 10 лет. Общий объем программы на 2022 год - 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20221101/kredity-1828328941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, корпорация мсп, россия