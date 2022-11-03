https://ria.ru/20221103/investitsii-1829113541.html
Подходы правительства в сфере инвестиций дадут результат, заявил Путин
Подходы правительства в сфере инвестиций дадут результат, заявил Путин - РИА Новости, 03.11.2022
Подходы правительства в сфере инвестиций дадут результат, заявил Путин
Предложенные подходы кабмина в сфере инвестиций смелые, это даст хороший результат, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T20:23
2022-11-03T20:23
2022-11-03T20:49
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Предложенные подходы кабмина в сфере инвестиций смелые, это даст хороший результат, сказал президент России Владимир Путин."Я считаю, что это очень хорошая работа, сделана на хорошем уровне и подходы достаточно смелые. Безусловно, это даст хороший результат, не сомневаюсь", - сказал Путин во время заключительного слова на совещании с членами правительства.Также Владимир Путин выразил удовлетворение тем, что у правительства РФ творческий подход к развитию экономики, и существует постоянный живой диалог между участниками процесса."Мне очень приятно, что мы находимся в постоянном диалоге по ключевым вопросам развития экономики. И такой живой заинтересованный диалог, когда часто мне приходится слышать если не диаметрально противоположные подходы, но разные, но в этом как бы и заключается такой творческий подход, который позволяет нам выдерживать ту линию, благодаря которой у нас стабильно развиваются и государственные финансы и экономика в целом", - сказал Путин на совещании с правительством РФ.Президент выразил надежду, "что в таком же режиме будем работать и дальше".
https://ria.ru/20221103/most-1829094931.html
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
20:23 03.11.2022 (обновлено: 20:49 03.11.2022)
Подходы правительства в сфере инвестиций дадут результат, заявил Путин
Путин: предложенные подходы правительства в сфере инвестиций смелые, это даст результат
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Предложенные подходы кабмина в сфере инвестиций смелые, это даст хороший результат, сказал президент России Владимир Путин.
"Я считаю, что это очень хорошая работа, сделана на хорошем уровне и подходы достаточно смелые. Безусловно, это даст хороший результат, не сомневаюсь", - сказал Путин во время заключительного слова на совещании с членами правительства.
Также Владимир Путин выразил удовлетворение тем, что у правительства РФ творческий подход к развитию экономики, и существует постоянный живой диалог между участниками процесса.
"Мне очень приятно, что мы находимся в постоянном диалоге по ключевым вопросам развития экономики. И такой живой заинтересованный диалог, когда часто мне приходится слышать если не диаметрально противоположные подходы, но разные, но в этом как бы и заключается такой творческий подход, который позволяет нам выдерживать ту линию, благодаря которой у нас стабильно развиваются и государственные финансы и экономика в целом", - сказал Путин на совещании с правительством РФ.
Президент выразил надежду, "что в таком же режиме будем работать и дальше".