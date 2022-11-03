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Путин призвал заполнять ниши по привлечению инвестиций - РИА Новости, 03.11.2022
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Путин призвал заполнять ниши по привлечению инвестиций
Путин призвал заполнять ниши по привлечению инвестиций - РИА Новости, 03.11.2022
Путин призвал заполнять ниши по привлечению инвестиций
Работа над совершенствованием механизма привлечения особенно частных инвестиций была всегда, сейчас задача усложнилась, но надо заполнять определённые ниши,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T20:20
2022-11-03T20:34
экономика
владимир путин
россия
технологии
максим решетников
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Работа над совершенствованием механизма привлечения особенно частных инвестиций была всегда, сейчас задача усложнилась, но надо заполнять определённые ниши, заявил президент России Владимир Путин."Мы всегда говорим, что один из ключевых элементов развития—это обеспечение инвестиций. Я не помню времени, когда бы мы сказали, что все у нас сделано блестяще. Всегда мы работали над тем, чтобы совершенствовать механизм привлечения частных инвестиций. Конечно, в современных условиях сегодняшнего дня задача многократно усложнилась, но есть и определённые ниши, которые возникают с этими вызовами, и мы безусловно должны ими воспользоваться", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Также Путин заявил, что достижение необходимого уровня инвестиций - это одна из основных задач, а сегодня это особенно актуально."Достижение необходимого уровня инвестиций - одна из основных задач в любое время. А сегодня это особенно актуально. Все мы понимаем здесь, не нужно вдаваться в какие-то детали", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.Он также предложил обсудить данный вопрос после доклада министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
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экономика, владимир путин, россия, технологии, максим решетников
Экономика, Владимир Путин, Россия, Технологии, Максим Решетников
20:20 03.11.2022 (обновлено: 20:34 03.11.2022)
 
Путин призвал заполнять ниши по привлечению инвестиций

Путин заявил, что задача по привлечению инвестиций усложнилась, но надо заполнять ниши

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Работа над совершенствованием механизма привлечения особенно частных инвестиций была всегда, сейчас задача усложнилась, но надо заполнять определённые ниши, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы всегда говорим, что один из ключевых элементов развития—это обеспечение инвестиций. Я не помню времени, когда бы мы сказали, что все у нас сделано блестяще. Всегда мы работали над тем, чтобы совершенствовать механизм привлечения частных инвестиций. Конечно, в современных условиях сегодняшнего дня задача многократно усложнилась, но есть и определённые ниши, которые возникают с этими вызовами, и мы безусловно должны ими воспользоваться", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Также Путин заявил, что достижение необходимого уровня инвестиций - это одна из основных задач, а сегодня это особенно актуально.
"Достижение необходимого уровня инвестиций - одна из основных задач в любое время. А сегодня это особенно актуально. Все мы понимаем здесь, не нужно вдаваться в какие-то детали", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Он также предложил обсудить данный вопрос после доклада министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 19:33
Правительство представит Путину новые проекты для финансирования из ФНБ
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияТехнологииМаксим Решетников
 
 
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