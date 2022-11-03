https://ria.ru/20221103/investitsii-1829113087.html

Путин призвал заполнять ниши по привлечению инвестиций

Путин призвал заполнять ниши по привлечению инвестиций - РИА Новости, 03.11.2022

Путин призвал заполнять ниши по привлечению инвестиций

Работа над совершенствованием механизма привлечения особенно частных инвестиций была всегда, сейчас задача усложнилась, но надо заполнять определённые ниши,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T20:20

2022-11-03T20:20

2022-11-03T20:34

экономика

владимир путин

россия

технологии

максим решетников

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Работа над совершенствованием механизма привлечения особенно частных инвестиций была всегда, сейчас задача усложнилась, но надо заполнять определённые ниши, заявил президент России Владимир Путин."Мы всегда говорим, что один из ключевых элементов развития—это обеспечение инвестиций. Я не помню времени, когда бы мы сказали, что все у нас сделано блестяще. Всегда мы работали над тем, чтобы совершенствовать механизм привлечения частных инвестиций. Конечно, в современных условиях сегодняшнего дня задача многократно усложнилась, но есть и определённые ниши, которые возникают с этими вызовами, и мы безусловно должны ими воспользоваться", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Также Путин заявил, что достижение необходимого уровня инвестиций - это одна из основных задач, а сегодня это особенно актуально."Достижение необходимого уровня инвестиций - одна из основных задач в любое время. А сегодня это особенно актуально. Все мы понимаем здесь, не нужно вдаваться в какие-то детали", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.Он также предложил обсудить данный вопрос после доклада министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

https://ria.ru/20221103/proekty-1829101443.html

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экономика, владимир путин, россия, технологии, максим решетников