https://ria.ru/20221103/grodno-1828912332.html

В Гродно до конца года откроют российское генконсульство

В Гродно до конца года откроют российское генконсульство - РИА Новости, 03.11.2022

В Гродно до конца года откроют российское генконсульство

Генеральное консульство России в Гродно должно заработать до конца этого года, сообщил в четверг РИА Новости официальный представитель посольства РФ в... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:44

2022-11-03T11:44

2022-11-03T11:57

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гродно

союзное государство

белоруссия

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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Генеральное консульство России в Гродно должно заработать до конца этого года, сообщил в четверг РИА Новости официальный представитель посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев."Принято важное политическое решение об открытии еще одного российского дипломатического загранучреждения в республике. Главами наших государств даны все необходимые поручения. Мы исходим из того, что генеральное консульство в Гродно начнет свою работу до конца 2022 года", - сказал Маскалев.Он отметил, что для начала функционирования генконсульства осталось завершить некоторые дипломатические, нормативные процедуры. "В этом направлении нами ведется активная работа", - подчеркнул собеседник.В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генерального консульства в Гродно. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией об учреждении генерального консульства РФ в Гродно. В настоящее время в Белоруссии работают российское посольство в Минске и генконсульство в Бресте.

https://ria.ru/20220630/rouming-1799351970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, гродно, белоруссия, политика