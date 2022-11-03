https://ria.ru/20221103/grodno-1828912332.html
В Гродно до конца года откроют российское генконсульство
В Гродно до конца года откроют российское генконсульство - РИА Новости, 03.11.2022
В Гродно до конца года откроют российское генконсульство
Генеральное консульство России в Гродно должно заработать до конца этого года, сообщил в четверг РИА Новости официальный представитель посольства РФ в... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:44
2022-11-03T11:44
2022-11-03T11:57
россия
гродно
союзное государство
белоруссия
политика
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Генеральное консульство России в Гродно должно заработать до конца этого года, сообщил в четверг РИА Новости официальный представитель посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев."Принято важное политическое решение об открытии еще одного российского дипломатического загранучреждения в республике. Главами наших государств даны все необходимые поручения. Мы исходим из того, что генеральное консульство в Гродно начнет свою работу до конца 2022 года", - сказал Маскалев.Он отметил, что для начала функционирования генконсульства осталось завершить некоторые дипломатические, нормативные процедуры. "В этом направлении нами ведется активная работа", - подчеркнул собеседник.В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генерального консульства в Гродно. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией об учреждении генерального консульства РФ в Гродно. В настоящее время в Белоруссии работают российское посольство в Минске и генконсульство в Бресте.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гродно, белоруссия, политика
Россия, Гродно, Союзное государство, Белоруссия, Политика
11:44 03.11.2022 (обновлено: 11:57 03.11.2022)
В Гродно до конца года откроют российское генконсульство
Российское генконсульство в Гродно начнет работу до конца 2022 года
МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Генеральное консульство России в Гродно должно заработать до конца этого года, сообщил в четверг РИА Новости официальный представитель посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев.
"Принято важное политическое решение об открытии еще одного российского дипломатического загранучреждения в республике. Главами наших государств даны все необходимые поручения. Мы исходим из того, что генеральное консульство в Гродно начнет свою работу до конца 2022 года", - сказал Маскалев.
Он отметил, что для начала функционирования генконсульства осталось завершить некоторые дипломатические, нормативные процедуры. "В этом направлении нами ведется активная работа", - подчеркнул собеседник.
В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров
заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко
развитие двусторонних контактов между Москвой
и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генерального консульства в Гродно. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин
поручил заключить соглашение с Белоруссией об учреждении генерального консульства РФ в Гродно. В настоящее время в Белоруссии работают российское посольство в Минске
и генконсульство в Бресте
.