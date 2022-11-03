https://ria.ru/20221103/gripp-1829068118.html
В Запорожской области предотвратили вспышку птичьего гриппа
В Запорожской области предотвратили вспышку птичьего гриппа - РИА Новости, 03.11.2022
В Запорожской области предотвратили вспышку птичьего гриппа
Фитосанитарная служба предотвратила вспышку птичьего гриппа в Запорожской области, после фиксации гибели домашней птицы в селе Мариновка, сообщили журналистам в РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:41
2022-11-03T17:41
2022-11-03T17:41
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Фитосанитарная служба предотвратила вспышку птичьего гриппа в Запорожской области, после фиксации гибели домашней птицы в селе Мариновка, сообщили журналистам в Службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору Запорожской области."Нарушений ветеринарно-зоотехнических требований в хозяйстве специалисты не отметили. Оперативно проведённые лабораторные исследования показали вирус птичьего гриппа", - сообщили в санитарной службе.По данным специалистов, все тушки погибших птиц сожжены, территория дезинфицируется. Те участки, где выявлены случаи заболевания, будут изолированы. Специалисты фитосанитарной службы мониторят ситуацию в предполагаемых очагах заражения.За последние трое суток повторных вспышек заболевания нет.Всем жителям Запорожской области, которые занимаются разведением домашней птицы, рекомендовано провести внеплановую вакцинацию поголовья.В октябре хозяин одной из частных ферм в селе Мариновка отметил, что начали болеть гуси: они стали вялыми, с шаткой походкой, отказывались от корма и воды, помет стал белым. Больная птица гибла примерно через 12 часов после проявления заболевания. Вслед за гусями начала заболевать и гибнуть другая домашняя птица.Вскоре стало ясно, что падеж птицы наблюдается в 17 дворах, которые находятся в основном в западной части села Мариновка.Основным признаком заболевания, которые установили ветеринары, было повышение температуры тела до 44°С и выше.Также хозяева птицы сообщили специалистам, что за пару дней до начала поветрия были случаи гибели диких гусей, которые пролетали над лугом села и выпадали из стаи.
https://ria.ru/20221103/zaes-1828861932.html
https://ria.ru/20221024/moskva-1826348560.html
https://ria.ru/20221018/gripp-1824830843.html
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происшествия, здоровье - общество, запорожская область, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Запорожская область, Россия
В Запорожской области предотвратили вспышку птичьего гриппа
Фитосанитарная служба предотвратила вспышку птичьего гриппа в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Фитосанитарная служба предотвратила вспышку птичьего гриппа в Запорожской области, после фиксации гибели домашней птицы в селе Мариновка, сообщили журналистам в Службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору Запорожской области.
"Нарушений ветеринарно-зоотехнических требований в хозяйстве специалисты не отметили. Оперативно проведённые лабораторные исследования показали вирус птичьего гриппа", - сообщили в санитарной службе.
По данным специалистов, все тушки погибших птиц сожжены, территория дезинфицируется. Те участки, где выявлены случаи заболевания, будут изолированы. Специалисты фитосанитарной службы мониторят ситуацию в предполагаемых очагах заражения.
За последние трое суток повторных вспышек заболевания нет.
Всем жителям Запорожской области, которые занимаются разведением домашней птицы, рекомендовано провести внеплановую вакцинацию поголовья.
В октябре хозяин одной из частных ферм в селе Мариновка отметил, что начали болеть гуси: они стали вялыми, с шаткой походкой, отказывались от корма и воды, помет стал белым. Больная птица гибла примерно через 12 часов после проявления заболевания. Вслед за гусями начала заболевать и гибнуть другая домашняя птица.
Вскоре стало ясно, что падеж птицы наблюдается в 17 дворах, которые находятся в основном в западной части села Мариновка.
Основным признаком заболевания, которые установили ветеринары, было повышение температуры тела до 44°С и выше.
Также хозяева птицы сообщили специалистам, что за пару дней до начала поветрия были случаи гибели диких гусей, которые пролетали над лугом села и выпадали из стаи.