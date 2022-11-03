https://ria.ru/20221103/gosnagrady-1828985047.html
Игорь Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области
Игорь Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области - РИА Новости, 03.11.2022
Игорь Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, торжественная церемония было... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:39
2022-11-03T14:39
2022-11-03T14:39
тверская область
игорь руденя
торжок
тверь
калязин
общество
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ТВЕРЬ, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, торжественная церемония было приурочена ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба регионального правительства.Кроме того, глава региона вручил паспорта гражданина Российской Федерации школьникам Тверской области."Мы гордимся тем, что освободительное движение против захватчиков росло и крепло на тверской земле – в сражениях под Торжком, Тверью, Калязином и Торопцом. С тех пор прошли столетия, но высочайшее понимание патриотического долга и единство нашего народа остаются надёжной опорой развития и укрепления мощи Российского государства", – сказал Руденя, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20221021/gosnagrady-1825718123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, торжок, тверь, калязин, общество
Тверская область, Игорь Руденя, Торжок, Тверь, Калязин, Общество