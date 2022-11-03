https://ria.ru/20221103/gosnagrady-1828985047.html

Игорь Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области

Игорь Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области - РИА Новости, 03.11.2022

Игорь Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, торжественная церемония было... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:39

2022-11-03T14:39

2022-11-03T14:39

тверская область

игорь руденя

торжок

тверь

калязин

общество

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ТВЕРЬ, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, торжественная церемония было приурочена ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба регионального правительства.Кроме того, глава региона вручил паспорта гражданина Российской Федерации школьникам Тверской области."Мы гордимся тем, что освободительное движение против захватчиков росло и крепло на тверской земле – в сражениях под Торжком, Тверью, Калязином и Торопцом. С тех пор прошли столетия, но высочайшее понимание патриотического долга и единство нашего народа остаются надёжной опорой развития и укрепления мощи Российского государства", – сказал Руденя, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20221021/gosnagrady-1825718123.html

торжок

тверь

калязин

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Алёна Пава

игорь руденя, торжок, тверь, калязин, общество