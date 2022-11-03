Голубев: Ростовская область приняла четыре миллиона беженцев из Украины
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. За время специальной военной операции в Ростовскую область приехали четыре миллиона украинских беженцев, сообщил губернатор региона Василий Голубев в эфире радио Sputnik Беларусь.
"В целом на территорию Ростовской области перешло более 4 миллионов человек - это я говорю в одну сторону", - пояснил Голубев.
Ситуация с беженцами, по его словам, сейчас весьма стабильна, хотя в феврале была довольно напряженной. Из Ростовской области часть вынужденных мигрантов отправили далее - в более, чем 33 региона России. Некоторые остались в Ростовской области и трудоустроились.
По данным Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, на конец августа и с начала спецоперации из республик Донбасса и опасных районов Украины эвакуированы почти 3,7 миллиона человек, которых около 587 тысяч – дети.
Делегация Ростовской области посещает Белоруссию с 1 по 3 ноября. Помимо встречи с соотечественниками, программой предусмотрены посещение предприятий, проведение заседания двусторонней рабочей группы на уровне правительства, а также подписание соглашения по торгово-экономическому, научно-техническому и социально-культурному сотрудничеству между Ростовской областью и Белоруссией.