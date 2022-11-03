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Голубев: Ростовская область приняла четыре миллиона беженцев из Украины - РИА Новости, 03.11.2022
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Голубев: Ростовская область приняла четыре миллиона беженцев из Украины
Голубев: Ростовская область приняла четыре миллиона беженцев из Украины - РИА Новости, 03.11.2022
Голубев: Ростовская область приняла четыре миллиона беженцев из Украины
РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:27
2022-11-03T14:27
ростовская область
василий голубев
ростовская область
россия
украина
днр
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. За время специальной военной операции в Ростовскую область приехали четыре миллиона украинских беженцев, сообщил губернатор региона Василий Голубев в эфире радио Sputnik Беларусь."В целом на территорию Ростовской области перешло более 4 миллионов человек - это я говорю в одну сторону", - пояснил Голубев.Ситуация с беженцами, по его словам, сейчас весьма стабильна, хотя в феврале была довольно напряженной. Из Ростовской области часть вынужденных мигрантов отправили далее - в более, чем 33 региона России. Некоторые остались в Ростовской области и трудоустроились.По данным Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, на конец августа и с начала спецоперации из республик Донбасса и опасных районов Украины эвакуированы почти 3,7 миллиона человек, которых около 587 тысяч – дети.Делегация Ростовской области посещает Белоруссию с 1 по 3 ноября. Помимо встречи с соотечественниками, программой предусмотрены посещение предприятий, проведение заседания двусторонней рабочей группы на уровне правительства, а также подписание соглашения по торгово-экономическому, научно-техническому и социально-культурному сотрудничеству между Ростовской областью и Белоруссией.
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Ростовская область , Василий Голубев, Ростовская область, Россия, Украина, ДНР, ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:27 03.11.2022
 

Голубев: Ростовская область приняла четыре миллиона беженцев из Украины

© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. За время специальной военной операции в Ростовскую область приехали четыре миллиона украинских беженцев, сообщил губернатор региона Василий Голубев в эфире радио Sputnik Беларусь.
"В целом на территорию Ростовской области перешло более 4 миллионов человек - это я говорю в одну сторону", - пояснил Голубев.
Ситуация с беженцами, по его словам, сейчас весьма стабильна, хотя в феврале была довольно напряженной. Из Ростовской области часть вынужденных мигрантов отправили далее - в более, чем 33 региона России. Некоторые остались в Ростовской области и трудоустроились.
По данным Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, на конец августа и с начала спецоперации из республик Донбасса и опасных районов Украины эвакуированы почти 3,7 миллиона человек, которых около 587 тысяч – дети.
Делегация Ростовской области посещает Белоруссию с 1 по 3 ноября. Помимо встречи с соотечественниками, программой предусмотрены посещение предприятий, проведение заседания двусторонней рабочей группы на уровне правительства, а также подписание соглашения по торгово-экономическому, научно-техническому и социально-культурному сотрудничеству между Ростовской областью и Белоруссией.
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Ростовская областьВасилий ГолубевРостовская областьРоссияУкраинаДНРЛНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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