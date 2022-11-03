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Голубев: Ростовская область приняла четыре миллиона беженцев из Украины

Голубев: Ростовская область приняла четыре миллиона беженцев из Украины - РИА Новости, 03.11.2022

Голубев: Ростовская область приняла четыре миллиона беженцев из Украины

РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:27

2022-11-03T14:27

2022-11-03T14:27

ростовская область

василий голубев

ростовская область

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. За время специальной военной операции в Ростовскую область приехали четыре миллиона украинских беженцев, сообщил губернатор региона Василий Голубев в эфире радио Sputnik Беларусь."В целом на территорию Ростовской области перешло более 4 миллионов человек - это я говорю в одну сторону", - пояснил Голубев.Ситуация с беженцами, по его словам, сейчас весьма стабильна, хотя в феврале была довольно напряженной. Из Ростовской области часть вынужденных мигрантов отправили далее - в более, чем 33 региона России. Некоторые остались в Ростовской области и трудоустроились.По данным Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, на конец августа и с начала спецоперации из республик Донбасса и опасных районов Украины эвакуированы почти 3,7 миллиона человек, которых около 587 тысяч – дети.Делегация Ростовской области посещает Белоруссию с 1 по 3 ноября. Помимо встречи с соотечественниками, программой предусмотрены посещение предприятий, проведение заседания двусторонней рабочей группы на уровне правительства, а также подписание соглашения по торгово-экономическому, научно-техническому и социально-культурному сотрудничеству между Ростовской областью и Белоруссией.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

василий голубев, ростовская область, россия, украина, днр, лнр, ситуация в днр и лнр