https://ria.ru/20221103/gnesinka-1828981834.html

Гнесинка запустит свой музыкальный лейбл

Гнесинка запустит свой музыкальный лейбл - РИА Новости, 03.11.2022

Гнесинка запустит свой музыкальный лейбл

Российская академия музыки им. Гнесиных (РАМ) запустит собственный музыкальный лейбл в поддержку молодых талантов. В первую очередь проект будет сосредоточен на РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:27

2022-11-03T14:27

2022-11-03T14:30

шоубиз

российская академия музыки имени гнесиных

новости культуры

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российская академия музыки им. Гнесиных (РАМ) запустит собственный музыкальный лейбл в поддержку молодых талантов. В первую очередь проект будет сосредоточен на дистрибуции студентов РАМ, сообщается на сайте академии.Основателем лейбла выступает завкафедрой менеджмента музыкального искусства РАМ им. Гнесиных Дарья Родионова. Структура будет поделена по направлениям, которые представлены в творчестве студентов: академическую, народную и эстрадно-джазовую музыку.В январе 2023 года у лейбла появится возможность обеспечить продакшн для нужд музыкантов, включая съемки видеоклипов и сниппетов. Сначала работа сосредоточится именно на сборе каталога.

https://ria.ru/20220920/muzyka-1818125455.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

российская академия музыки имени гнесиных, новости культуры