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Гнесинка запустит свой музыкальный лейбл - РИА Новости, 03.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221103/gnesinka-1828981834.html
Гнесинка запустит свой музыкальный лейбл
Гнесинка запустит свой музыкальный лейбл - РИА Новости, 03.11.2022
Гнесинка запустит свой музыкальный лейбл
Российская академия музыки им. Гнесиных (РАМ) запустит собственный музыкальный лейбл в поддержку молодых талантов. В первую очередь проект будет сосредоточен на РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:27
2022-11-03T14:30
шоубиз
российская академия музыки имени гнесиных
новости культуры
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российская академия музыки им. Гнесиных (РАМ) запустит собственный музыкальный лейбл в поддержку молодых талантов. В первую очередь проект будет сосредоточен на дистрибуции студентов РАМ, сообщается на сайте академии.Основателем лейбла выступает завкафедрой менеджмента музыкального искусства РАМ им. Гнесиных Дарья Родионова. Структура будет поделена по направлениям, которые представлены в творчестве студентов: академическую, народную и эстрадно-джазовую музыку.В январе 2023 года у лейбла появится возможность обеспечить продакшн для нужд музыкантов, включая съемки видеоклипов и сниппетов. Сначала работа сосредоточится именно на сборе каталога.
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российская академия музыки имени гнесиных, новости культуры
Шоубиз, Российская академия музыки имени Гнесиных, Новости культуры
14:27 03.11.2022 (обновлено: 14:30 03.11.2022)
 
Гнесинка запустит свой музыкальный лейбл

РАМ им. Гнесиных запустит свой музыкальный лейбл в поддержку локальных талантов

© AP Photo / Mark HumphreyЗвукозаписывающая студия
Звукозаписывающая студия - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Mark Humphrey
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российская академия музыки им. Гнесиных (РАМ) запустит собственный музыкальный лейбл в поддержку молодых талантов. В первую очередь проект будет сосредоточен на дистрибуции студентов РАМ, сообщается на сайте академии.

"В ноябре 2022 года Российская академия музыки имени Гнесиных откроет свой лейбл "Дом Гнесиных" в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", – говорится в сообщении.

Основателем лейбла выступает завкафедрой менеджмента музыкального искусства РАМ им. Гнесиных Дарья Родионова. Структура будет поделена по направлениям, которые представлены в творчестве студентов: академическую, народную и эстрадно-джазовую музыку.

"Мы обязательно будем работать со студентами, начинающими свой профессиональный путь в мире музыки. Этим ребятам будут помогать студенты-менеджеры, для которых работа на лейбле станет частью практики. В итоге мы хотим собрать воедино наследие гнесинских музыкантов с помощью профессионально обученных молодых музыкальных менеджеров, прошедших стажировку на базе лейбла", – приводятся на сайте слова Родионовой.

В январе 2023 года у лейбла появится возможность обеспечить продакшн для нужд музыкантов, включая съемки видеоклипов и сниппетов. Сначала работа сосредоточится именно на сборе каталога.
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