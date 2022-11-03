https://ria.ru/20221103/germaniya-1829022931.html

Все больше немцев верят России, пишет Spiegel

Все больше немцев верят России, пишет Spiegel - РИА Новости, 03.11.2022

Все больше немцев верят России, пишет Spiegel

Российский взгляд на украинский кризис становится все более популярным среди жителей Германии, пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на исследование Центра... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:07

2022-11-03T16:07

2022-11-03T16:07

в мире

владимир путин

россия

украина

германия

нато

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российский взгляд на украинский кризис становится все более популярным среди жителей Германии, пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на исследование Центра мониторинга, анализа и стратегии (Cemas)."Сорок процентов опрошенных полностью или частично согласны с утверждением, что спецоперация стала реакцией России на многочисленные провокации со стороны НАТО. Это на 11 процентов больше, чем в апреле", — приводит журнал результаты опроса.Кроме того, отмечается, что почти вдвое увеличилось число тех, кто верит в необходимость смещения фашистского режима на Украине.Согласно исследованию, почти каждый второй немец полностью или частично убежден, что Путин противодействует так называемой глобальной элите, способствующей эскалации конфликта."Пятая часть респондентов полностью согласна с тем, что Украина не может иметь территориальных претензий к России, так как "фактически была ее частью", — указывается в статье.Опрос проводился с 3 по 11 октября. В нем приняли участие более 2200 человек в возрасте от 18 до 90 лет.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221103/nato-1828902393.html

https://ria.ru/20221103/germaniya-1828978806.html

россия

украина

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, украина, германия, нато