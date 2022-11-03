Все больше немцев верят России, пишет Spiegel
Spiegel: все больше немцев верят в необходимость российской спецоперации на Украине
Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российский взгляд на украинский кризис становится все более популярным среди жителей Германии, пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на исследование Центра мониторинга, анализа и стратегии (Cemas).
"Сорок процентов опрошенных полностью или частично согласны с утверждением, что спецоперация стала реакцией России на многочисленные провокации со стороны НАТО. Это на 11 процентов больше, чем в апреле", — приводит журнал результаты опроса.
Кроме того, отмечается, что почти вдвое увеличилось число тех, кто верит в необходимость смещения фашистского режима на Украине.
Согласно исследованию, почти каждый второй немец полностью или частично убежден, что Путин противодействует так называемой глобальной элите, способствующей эскалации конфликта.
"Пятая часть респондентов полностью согласна с тем, что Украина не может иметь территориальных претензий к России, так как "фактически была ее частью", — указывается в статье.
Опрос проводился с 3 по 11 октября. В нем приняли участие более 2200 человек в возрасте от 18 до 90 лет.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.