https://ria.ru/20221103/gazprom-1828885358.html

Uniper сообщил о полном прекращении поставок со стороны "Газпрома"

Uniper сообщил о полном прекращении поставок со стороны "Газпрома" - РИА Новости, 03.11.2022

Uniper сообщил о полном прекращении поставок со стороны "Газпрома"

Немецкая энергетическая компания Uniper заявила о полном прекращении поставок газа компанией "Газпром". Об этом говорится в отчете концерна. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:56

2022-11-03T10:56

2022-11-03T14:22

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Немецкая энергетическая компания Uniper заявила о полном прекращении поставок газа компанией "Газпром". Об этом говорится в отчете концерна. "С 14 июня "Газпром" сократил поставки... После периода перебоев в поставках российского газа Uniper они были полностью прекращены "Газпромом" с конца августа", — сообщается в релизе.В компании уточнили, что для обеспечения надежности поставок клиентам и выполнения контрактов, а также для своевременного пополнения газохранилищ в преддверии зимы, Uniper закупает газ по значительно более высоким рыночным ценам.Энергоконцерн также сообщил, что чистый убыток, приходящийся на акционеров, за первые три квартала вырос в 8,5 раза в годовом выражении и достиг 40,374 миллиарда евро. Отмечается, что в значительной степени это произошло из-за сокращения поставок российского газа.Ранее сообщалось, что немецкие власти консолидируют 99 процентов акций Uniper: сначала проведут дополнительную эмиссию акций по цене 1,7 евро на общую сумму восемь миллиардов евро, которую полностью выкупит федеральное правительство. После этого государство приобретет оставшуюся у Fortum долю почти за полмиллиарда евро. Uniper, в свою очередь, запрашивала девять миллиардов евро от правительства в июле, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома".

https://ria.ru/20221030/gaz-1827905861.html

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экономика, россия, европа, uniper, газпром