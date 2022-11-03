Представитель Эрдогана: Европа может получить российский газ через Турцию
Представитель Эрдогана Калын: Европа может получить российский газ хаб в Турции
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
СТАМБУЛ, 3 ноя – РИА Новости. Европа может получить российский газ через "газовый хаб" в Турции, такая потребность есть, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
"Отказ Европы от российского газа будет нелегким процессом, он займет годы, поэтому сейчас Европе выгодней получить российский газ через Турцию, чем строить альтернативные маршруты", - сказал Калын в интервью телеканалу CNN Turk.
Калын также напомнил о провальной работе Европы по проекту Nabucco.
"У нас есть вера в нормализацию сотрудничества Запада и РФ по газу после урегулирования ситуации на Украине", - подчеркнул представитель турецкого лидера.
По его словам, Турция является удобным распределителем возможных поставок газа из Средиземноморья и альтернативных источников.