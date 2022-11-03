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Молдавия впервые импортировала газ по реверсу - РИА Новости, 03.11.2022
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Молдавия впервые импортировала газ по реверсу
Молдавия впервые импортировала газ по реверсу - РИА Новости, 03.11.2022
Молдавия впервые импортировала газ по реверсу
Молдавия в четверг впервые импортировала природный газ по реверсной системе, запасы газа в стране достигли объема в 157 миллионов кубометров, сообщил... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:13
2022-11-03T12:13
экономика
молдавия
россия
украина
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Молдавия в четверг впервые импортировала природный газ по реверсной системе, запасы газа в стране достигли объема в 157 миллионов кубометров, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну."Молдавия впервые импортировала природный газ по реверсной системе, с запада на восток, тем самым развеяв миф о том, что природный газ и свет могут поступать только из Российской Федерации", - написал Спыну в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).По его словам, в среду госкомпания Energocom закупила 5,6 миллиона кубометров природного газа, которые были переданы через пункт сдачи Буднице в Словакии на границе с Украиной. Они пополнили резервные запасы, которые Energocom создает для обеспечения потребностей страны в природном газе на предстоящую зиму. Текущие запасы природного газа достигли 157 миллионов кубометров.При этом Россия также поставляет свой газ в Европу транзитом по украинской газотранспортной системе через пункт Будинце. В реверсном направлении фактически часть этих же поставок возвращается через Будинце обратно в Украину.&nbsp;Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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экономика, молдавия, россия, украина, молдовагаз, газпром
Экономика, Молдавия, Россия, Украина, Молдовагаз, Газпром
12:13 03.11.2022
 
Молдавия впервые импортировала газ по реверсу

Вице-премьер Спыну сообщил, что Молдавия впервые импортировала газ по реверсной системе

© РИА Новости / СтрингерГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Газовый хаб. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Молдавия в четверг впервые импортировала природный газ по реверсной системе, запасы газа в стране достигли объема в 157 миллионов кубометров, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
"Молдавия впервые импортировала природный газ по реверсной системе, с запада на восток, тем самым развеяв миф о том, что природный газ и свет могут поступать только из Российской Федерации", - написал Спыну в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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По его словам, в среду госкомпания Energocom закупила 5,6 миллиона кубометров природного газа, которые были переданы через пункт сдачи Буднице в Словакии на границе с Украиной. Они пополнили резервные запасы, которые Energocom создает для обеспечения потребностей страны в природном газе на предстоящую зиму. Текущие запасы природного газа достигли 157 миллионов кубометров.
При этом Россия также поставляет свой газ в Европу транзитом по украинской газотранспортной системе через пункт Будинце. В реверсном направлении фактически часть этих же поставок возвращается через Будинце обратно в Украину. 
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Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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