Молдавия впервые импортировала газ по реверсу
Вице-премьер Спыну сообщил, что Молдавия впервые импортировала газ по реверсной системе
Газовый хаб. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Молдавия в четверг впервые импортировала природный газ по реверсной системе, запасы газа в стране достигли объема в 157 миллионов кубометров, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
"Молдавия впервые импортировала природный газ по реверсной системе, с запада на восток, тем самым развеяв миф о том, что природный газ и свет могут поступать только из Российской Федерации", - написал Спыну в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, в среду госкомпания Energocom закупила 5,6 миллиона кубометров природного газа, которые были переданы через пункт сдачи Буднице в Словакии на границе с Украиной. Они пополнили резервные запасы, которые Energocom создает для обеспечения потребностей страны в природном газе на предстоящую зиму. Текущие запасы природного газа достигли 157 миллионов кубометров.
При этом Россия также поставляет свой газ в Европу транзитом по украинской газотранспортной системе через пункт Будинце. В реверсном направлении фактически часть этих же поставок возвращается через Будинце обратно в Украину.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
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