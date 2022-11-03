11:34 03.11.2022 (обновлено: 11:47 03.11.2022)
Цены на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе выросли на девять процентов, превысив 1400 долларов за тысячу кубов
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Газовые фьючерсы в Европе в четверг поднимались в цене выше 1400 долларов за тысячу кубометров, максимально росли на 9%, сейчас немного сбавили темпы роста - до 8%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие - декабрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в плюсе - у отметки 1333,6 доллара за тысячу кубометров (+3,7%), затем темпы роста стали ускоряться. Пока цена максимально поднималась до 1405,3 доллара (+9,3%). По состоянию на 11.33 мск цены у отметки 1387,1 доллара (+7,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1285,8 доллара за тысячу кубометров.
Накануне ближайшие газовые фьючерсы на бирже в Европе закрыли торги ростом почти на 17%, до 1386,5 доллара за тысячу кубометров. При этом весь октябрь и первые дни ноября цены демонстрировали устойчивое снижение.