https://ria.ru/20221103/gaz-1828906224.html

Цены на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 03.11.2022

Цены на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров

Газовые фьючерсы в Европе в четверг поднимались в цене выше 1400 долларов за тысячу кубометров, максимально росли на 9%, сейчас немного сбавили темпы роста - до РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:34

2022-11-03T11:34

2022-11-03T11:47

европа

природный газ

экономика

в мире

цены

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Газовые фьючерсы в Европе в четверг поднимались в цене выше 1400 долларов за тысячу кубометров, максимально росли на 9%, сейчас немного сбавили темпы роста - до 8%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - декабрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в плюсе - у отметки 1333,6 доллара за тысячу кубометров (+3,7%), затем темпы роста стали ускоряться. Пока цена максимально поднималась до 1405,3 доллара (+9,3%). По состоянию на 11.33 мск цены у отметки 1387,1 доллара (+7,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1285,8 доллара за тысячу кубометров.Накануне ближайшие газовые фьючерсы на бирже в Европе закрыли торги ростом почти на 17%, до 1386,5 доллара за тысячу кубометров. При этом весь октябрь и первые дни ноября цены демонстрировали устойчивое снижение.

https://ria.ru/20221103/gaz-1828872616.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

европа, природный газ, экономика, в мире, цены