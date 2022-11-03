https://ria.ru/20221103/fragmenty-1828983775.html

В Москве возле жилого дома нашли фрагменты человеческого тела

В Москве возле жилого дома нашли фрагменты человеческого тела - РИА Новости, 03.11.2022

В Москве возле жилого дома нашли фрагменты человеческого тела

Человеческие останки нашли у дома на северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:32

2022-11-03T14:32

2022-11-03T19:21

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829096794_0:373:960:913_1920x0_80_0_0_8174bfd256211d941a0a4df9b348a661.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Человеческие останки нашли у дома на северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры."Около одного из жилых домов на улице Маршала Тухачевского обнаружены фрагменты человеческого тела. На месте работу правоохранительных органов координирует Хорошевский межрайонный прокурор Татьяна Анищенко", — говорится в заявлении.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об фрагментах женского тела.Как позднее сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, в совершении преступления подозревается 89-летний муж жертвы, в его квартире также нашли останки погибшей.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

https://ria.ru/20221103/raschlenenie-1828900250.html

https://ria.ru/20221016/telo-1824450618.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)