https://ria.ru/20221103/fragmenty-1828983775.html
В Москве возле жилого дома нашли фрагменты человеческого тела
В Москве возле жилого дома нашли фрагменты человеческого тела - РИА Новости, 03.11.2022
В Москве возле жилого дома нашли фрагменты человеческого тела
Человеческие останки нашли у дома на северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:32
2022-11-03T14:32
2022-11-03T19:21
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Человеческие останки нашли у дома на северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры."Около одного из жилых домов на улице Маршала Тухачевского обнаружены фрагменты человеческого тела. На месте работу правоохранительных органов координирует Хорошевский межрайонный прокурор Татьяна Анищенко", — говорится в заявлении.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об фрагментах женского тела.Как позднее сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, в совершении преступления подозревается 89-летний муж жертвы, в его квартире также нашли останки погибшей.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
https://ria.ru/20221103/raschlenenie-1828900250.html
https://ria.ru/20221016/telo-1824450618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
14:32 03.11.2022 (обновлено: 19:21 03.11.2022)
В Москве возле жилого дома нашли фрагменты человеческого тела
В Москве возле жилого дома на улице маршала Тухачевского нашли фрагменты женского тела