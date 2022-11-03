https://ria.ru/20221103/elektromobili-1828916729.html
Липецкие предприятия готовы к выпуску комплектующих для электромобилей
Липецкие предприятия готовы к выпуску комплектующих для электромобилей - РИА Новости, 03.11.2022
Липецкие предприятия готовы к выпуску комплектующих для электромобилей
Более 20 предприятий Липецкой области готовы перестроить производство под выпуск комплектующих для электромобилей, выпуск которых начался в сентябре этого года... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:55
2022-11-03T11:55
2022-11-03T11:55
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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ЛИПИЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Более 20 предприятий Липецкой области готовы перестроить производство под выпуск комплектующих для электромобилей, выпуск которых начался в сентябре этого года в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с руководством компании – производителя.По словам главы региона, в ближайшее время завод заработает на полную мощность. В ноябре там начнут выпуск второй модели линейки электромобилей EVOLUTE – компактного кроссовера i-JOY. Планируется, что к концу года с конвейера сойдет две тысячи электромобилей, а в 2023 - уже до 15 тысяч машин.Артамонов отметил, что компания – производитель планирует стать одним из крупнейших работодателей в регионе и трудоустроить почти две тысячи человек. "Завод открылся в непростой период. Но его масштабы говорят о том, что не смотря на санкции и некоторые трудности, развитие экономики, а также импортозамещение идут уверенными темпами", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221028/svinovodstvo-1827542917.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, экономика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика
ЛИПИЕЦК, 3 ноя – РИА Новости
. Более 20 предприятий Липецкой области готовы перестроить производство под выпуск комплектующих для электромобилей, выпуск которых начался в сентябре этого года в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов
по итогам встречи с руководством компании – производителя.
По словам главы региона, в ближайшее время завод заработает на полную мощность. В ноябре там начнут выпуск второй модели линейки электромобилей EVOLUTE – компактного кроссовера i-JOY. Планируется, что к концу года с конвейера сойдет две тысячи электромобилей, а в 2023 - уже до 15 тысяч машин.
Артамонов отметил, что компания – производитель планирует стать одним из крупнейших работодателей в регионе и трудоустроить почти две тысячи человек.
"Завод открылся в непростой период. Но его масштабы говорят о том, что не смотря на санкции и некоторые трудности, развитие экономики, а также импортозамещение идут уверенными темпами", – сказал Артамонов.