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Липецкие предприятия готовы к выпуску комплектующих для электромобилей - РИА Новости, 03.11.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221103/elektromobili-1828916729.html
Липецкие предприятия готовы к выпуску комплектующих для электромобилей
Липецкие предприятия готовы к выпуску комплектующих для электромобилей - РИА Новости, 03.11.2022
Липецкие предприятия готовы к выпуску комплектующих для электромобилей
Более 20 предприятий Липецкой области готовы перестроить производство под выпуск комплектующих для электромобилей, выпуск которых начался в сентябре этого года... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:55
2022-11-03T11:55
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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ЛИПИЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Более 20 предприятий Липецкой области готовы перестроить производство под выпуск комплектующих для электромобилей, выпуск которых начался в сентябре этого года в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с руководством компании – производителя.По словам главы региона, в ближайшее время завод заработает на полную мощность. В ноябре там начнут выпуск второй модели линейки электромобилей EVOLUTE – компактного кроссовера i-JOY. Планируется, что к концу года с конвейера сойдет две тысячи электромобилей, а в 2023 - уже до 15 тысяч машин.Артамонов отметил, что компания – производитель планирует стать одним из крупнейших работодателей в регионе и трудоустроить почти две тысячи человек. "Завод открылся в непростой период. Но его масштабы говорят о том, что не смотря на санкции и некоторые трудности, развитие экономики, а также импортозамещение идут уверенными темпами", – сказал Артамонов.
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Артем Смирнов
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игорь артамонов, экономика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика
11:55 03.11.2022
 

Липецкие предприятия готовы к выпуску комплектующих для электромобилей

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПИЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Более 20 предприятий Липецкой области готовы перестроить производство под выпуск комплектующих для электромобилей, выпуск которых начался в сентябре этого года в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с руководством компании – производителя.
По словам главы региона, в ближайшее время завод заработает на полную мощность. В ноябре там начнут выпуск второй модели линейки электромобилей EVOLUTE – компактного кроссовера i-JOY. Планируется, что к концу года с конвейера сойдет две тысячи электромобилей, а в 2023 - уже до 15 тысяч машин.
Центр генетики свиноводства открылся в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 15:16Липецкая область
В Липецкой области открыли центр генетики свиноводства
Артамонов отметил, что компания – производитель планирует стать одним из крупнейших работодателей в регионе и трудоустроить почти две тысячи человек.
"Завод открылся в непростой период. Но его масштабы говорят о том, что не смотря на санкции и некоторые трудности, развитие экономики, а также импортозамещение идут уверенными темпами", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЭкономика
 
 
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