https://ria.ru/20221103/elektromobili-1828916729.html

Липецкие предприятия готовы к выпуску комплектующих для электромобилей

Липецкие предприятия готовы к выпуску комплектующих для электромобилей - РИА Новости, 03.11.2022

Липецкие предприятия готовы к выпуску комплектующих для электромобилей

Более 20 предприятий Липецкой области готовы перестроить производство под выпуск комплектующих для электромобилей, выпуск которых начался в сентябре этого года... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:55

2022-11-03T11:55

2022-11-03T11:55

липецкая область

игорь артамонов

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_0:19:1001:582_1920x0_80_0_0_2677dac98b1d10312c546664a51cf58e.jpg

ЛИПИЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Более 20 предприятий Липецкой области готовы перестроить производство под выпуск комплектующих для электромобилей, выпуск которых начался в сентябре этого года в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с руководством компании – производителя.По словам главы региона, в ближайшее время завод заработает на полную мощность. В ноябре там начнут выпуск второй модели линейки электромобилей EVOLUTE – компактного кроссовера i-JOY. Планируется, что к концу года с конвейера сойдет две тысячи электромобилей, а в 2023 - уже до 15 тысяч машин.Артамонов отметил, что компания – производитель планирует стать одним из крупнейших работодателей в регионе и трудоустроить почти две тысячи человек. "Завод открылся в непростой период. Но его масштабы говорят о том, что не смотря на санкции и некоторые трудности, развитие экономики, а также импортозамещение идут уверенными темпами", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221028/svinovodstvo-1827542917.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, экономика