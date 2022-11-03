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Более 3500 человек приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров - РИА Новости, 08.11.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221103/ekorezidentsiya-1829953569.html
Более 3500 человек приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров
Более 3500 человек приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров - РИА Новости, 08.11.2022
Более 3500 человек приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров
Более 3,5 тысячи горожан приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров и городских активистов, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-03T14:18
2022-11-08T14:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
газпромбанк
мосприрода
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Более 3,5 тысячи горожан приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров и городских активистов, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 3,5 тысячи горожан приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров и городских активистов. Фестиваль ГПБУ "Мосприрода" прошел в столице в девятый раз", - говорится в сообщении.Отмечается, что на уникальной дискуссионной деловой экоплощадке встретились городские волонтеры, специалисты в области экологии, представители органов госуправления, бизнеса, общественных экологических организаций, молодежных сообществ, студенты. На фестивале прошло 15 треков – круглые столы, лекции, дискуссии, практикумы, тренинги и экологические игры, участие приняли более 60 спикеров, 350 участников посетили фестиваль оффлайн и 3,2 тысячи онлайн.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Газпромбанк, Мосприрода, Общество
14:18 03.11.2022 (обновлено: 14:18 08.11.2022)
 

Более 3500 человек приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыБолее 3500 человек приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров
Более 3500 человек приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Более 3,5 тысячи горожан приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров и городских активистов, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 3,5 тысячи горожан приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров и городских активистов. Фестиваль ГПБУ "Мосприрода" прошел в столице в девятый раз", - говорится в сообщении.
© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыБолее 3500 человек приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров
Более 3500 человек приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Более 3500 человек приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров
Отмечается, что на уникальной дискуссионной деловой экоплощадке встретились городские волонтеры, специалисты в области экологии, представители органов госуправления, бизнеса, общественных экологических организаций, молодежных сообществ, студенты. На фестивале прошло 15 треков – круглые столы, лекции, дискуссии, практикумы, тренинги и экологические игры, участие приняли более 60 спикеров, 350 участников посетили фестиваль оффлайн и 3,2 тысячи онлайн.
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 19:09Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Экологический фестиваль Мосприроды пройдет в столице в девятый раз
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГазпромбанкМосприродаОбщество
 
 
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