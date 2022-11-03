https://ria.ru/20221103/ekorezidentsiya-1829953569.html

Более 3500 человек приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров

Более 3500 человек приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров - РИА Новости, 08.11.2022

Более 3500 человек приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров

Более 3,5 тысячи горожан приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров и городских активистов, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-03T14:18

2022-11-03T14:18

2022-11-08T14:18

москва сегодня: мегаполис для жизни

газпромбанк

мосприрода

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829950402_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_09a1e0c387ca786a699fc26230a01bec.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Более 3,5 тысячи горожан приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров и городских активистов, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 3,5 тысячи горожан приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров и городских активистов. Фестиваль ГПБУ "Мосприрода" прошел в столице в девятый раз", - говорится в сообщении.Отмечается, что на уникальной дискуссионной деловой экоплощадке встретились городские волонтеры, специалисты в области экологии, представители органов госуправления, бизнеса, общественных экологических организаций, молодежных сообществ, студенты. На фестивале прошло 15 треков – круглые столы, лекции, дискуссии, практикумы, тренинги и экологические игры, участие приняли более 60 спикеров, 350 участников посетили фестиваль оффлайн и 3,2 тысячи онлайн.

https://ria.ru/20221021/mospriroda-1826349765.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

газпромбанк, мосприрода, общество