https://ria.ru/20221103/ekorezidentsiya-1829953569.html
Более 3500 человек приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров
Более 3500 человек приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров - РИА Новости, 08.11.2022
Более 3500 человек приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров
Более 3,5 тысячи горожан приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров и городских активистов, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-03T14:18
2022-11-03T14:18
2022-11-08T14:18
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Более 3,5 тысячи горожан приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров и городских активистов, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 3,5 тысячи горожан приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров и городских активистов. Фестиваль ГПБУ "Мосприрода" прошел в столице в девятый раз", - говорится в сообщении.Отмечается, что на уникальной дискуссионной деловой экоплощадке встретились городские волонтеры, специалисты в области экологии, представители органов госуправления, бизнеса, общественных экологических организаций, молодежных сообществ, студенты. На фестивале прошло 15 треков – круглые столы, лекции, дискуссии, практикумы, тренинги и экологические игры, участие приняли более 60 спикеров, 350 участников посетили фестиваль оффлайн и 3,2 тысячи онлайн.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпромбанк, мосприрода, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Газпромбанк, Мосприрода, Общество
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Более 3,5 тысячи горожан приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров и городских активистов, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 3,5 тысячи горожан приняли участие в Московской экорезиденции волонтеров и городских активистов. Фестиваль ГПБУ
"Мосприрода
" прошел в столице в девятый раз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на уникальной дискуссионной деловой экоплощадке встретились городские волонтеры, специалисты в области экологии, представители органов госуправления, бизнеса, общественных экологических организаций, молодежных сообществ, студенты. На фестивале прошло 15 треков – круглые столы, лекции, дискуссии, практикумы, тренинги и экологические игры, участие приняли более 60 спикеров, 350 участников посетили фестиваль оффлайн и 3,2 тысячи онлайн.