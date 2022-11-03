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Движение на Западном обходе Электроуглей откроют в декабре - РИА Новости, 03.11.2022
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Движение на Западном обходе Электроуглей откроют в декабре
Движение на Западном обходе Электроуглей откроют в декабре - РИА Новости, 03.11.2022
Движение на Западном обходе Электроуглей откроют в декабре
Движение на Западном обходе подмосковного города Электроугли откроют в декабре месяце текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:52
2022-11-03T14:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
электроугли
алексей гержик
общество
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Движение на Западном обходе подмосковного города Электроугли откроют в декабре месяце текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Согласно справке ведомства, на сегодняшний день завершена укладка асфальтового покрытия на участке от путепровода на 20-м километре Носовихинского шоссе до улиц Большое Васильево и Вокзальной. Дорога строится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"."Реализация проекта улучшит транспортную доступность для более чем 20 тысяч жителей Электроуглей, объединив микрорайоны, разделённые железной дорогой", – приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Общая протяжённость первого этапа Западного обхода составит 2,9 километра. Движение будет осуществляться по двум полосам.
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московская область (подмосковье), электроугли, алексей гержик, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Электроугли, Алексей Гержик, Общество
14:52 03.11.2022
 

Движение на Западном обходе Электроуглей откроют в декабре

© Фото : министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиУчасток западного обхода подмосковного города Электроугли
Участок западного обхода подмосковного города Электроугли - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Участок западного обхода подмосковного города Электроугли
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Движение на Западном обходе подмосковного города Электроугли откроют в декабре месяце текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Согласно справке ведомства, на сегодняшний день завершена укладка асфальтового покрытия на участке от путепровода на 20-м километре Носовихинского шоссе до улиц Большое Васильево и Вокзальной. Дорога строится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
"Реализация проекта улучшит транспортную доступность для более чем 20 тысяч жителей Электроуглей, объединив микрорайоны, разделённые железной дорогой", – приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.
Общая протяжённость первого этапа Западного обхода составит 2,9 километра. Движение будет осуществляться по двум полосам.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЭлектроуглиАлексей ГержикОбщество
 
 
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