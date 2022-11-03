https://ria.ru/20221103/dvizhenie-1828982526.html

Движение на Западном обходе Электроуглей откроют в декабре

Движение на Западном обходе Электроуглей откроют в декабре - РИА Новости, 03.11.2022

Движение на Западном обходе Электроуглей откроют в декабре

Движение на Западном обходе подмосковного города Электроугли откроют в декабре месяце текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:52

2022-11-03T14:52

2022-11-03T14:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Движение на Западном обходе подмосковного города Электроугли откроют в декабре месяце текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Согласно справке ведомства, на сегодняшний день завершена укладка асфальтового покрытия на участке от путепровода на 20-м километре Носовихинского шоссе до улиц Большое Васильево и Вокзальной. Дорога строится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"."Реализация проекта улучшит транспортную доступность для более чем 20 тысяч жителей Электроуглей, объединив микрорайоны, разделённые железной дорогой", – приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Общая протяжённость первого этапа Западного обхода составит 2,9 километра. Движение будет осуществляться по двум полосам.

https://ria.ru/20220927/dorogi-1819852550.html

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электроугли

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), электроугли, алексей гержик, общество