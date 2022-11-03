https://ria.ru/20221103/dosmotr-1828959285.html
Россия возобновила участие в досмотре судов в Черном море
Россия возобновила участие в досмотре судов в Черном море - РИА Новости, 03.11.2022
Россия возобновила участие в досмотре судов в Черном море
Россия вновь начала участвовать в досмотре судов в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщила представитель ООН в совместном координационном центре... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:48
2022-11-03T13:48
2022-11-03T15:23
оон
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ООН, 3 ноя — РИА Новости. Россия вновь начала участвовать в досмотре судов в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщила представитель ООН в совместном координационном центре Исмини Палла."Сегодня делегация Российской Федерации возобновила работу в СКЦ и присоединилась к инспекциям на судах", — отметила она.Несмотря на то что очередь на досмотр значительно сократилась, сейчас более 120 судов ожидают разрешения на движение — в основном те, что направляются на Украину.Как отметила Палла, семь судов, перевозящих в общей сложности 290 102 тонны зерна и продовольствия, движутся с Украины по морскому гуманитарному коридору.Утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования в Севастополе.После этого Россия приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке после предоставления Украиной достаточных гарантий, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.Стамбульское соглашение вступило в силу 1 августа. В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море по гуманитарным коридорам с обязательной инспекцией. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, подчеркивали ее участники.
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оон, россия
13:48 03.11.2022 (обновлено: 15:23 03.11.2022)
Россия возобновила участие в досмотре судов в Черном море
В ООН сообщили, что Россия возобновила участие в досмотре судов в Черном море
ООН, 3 ноя — РИА Новости. Россия вновь начала участвовать в досмотре судов в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщила представитель ООН в совместном координационном центре Исмини Палла.
"Сегодня делегация Российской Федерации возобновила работу в СКЦ и присоединилась к инспекциям на судах", — отметила она.
Несмотря на то что очередь на досмотр значительно сократилась, сейчас более 120 судов ожидают разрешения на движение — в основном те, что направляются на Украину.
Как отметила Палла, семь судов, перевозящих в общей сложности 290 102 тонны зерна и продовольствия, движутся с Украины по морскому гуманитарному коридору.
Утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования в Севастополе
.
После этого Россия приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке после предоставления Украиной
достаточных гарантий, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.
Стамбульское соглашение вступило в силу 1 августа. В конце июля представители России, Украины, Турции
и ООН
подписали пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море по гуманитарным коридорам с обязательной инспекцией. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, подчеркивали ее участники.