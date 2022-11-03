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Источник сообщил о планах усилить досмотр судов по зерновой сделке - РИА Новости, 03.11.2022
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Источник сообщил о планах усилить досмотр судов по зерновой сделке
Источник сообщил о планах усилить досмотр судов по зерновой сделке - РИА Новости, 03.11.2022
Источник сообщил о планах усилить досмотр судов по зерновой сделке
Число инспекторов, проверяющих суда в рамках зерновой сделки, будет увеличено, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T06:06
2022-11-03T06:06
экономика
владимир путин
стамбул
россия
турция
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СТАМБУЛ 3 ноя — РИА Новости. Число инспекторов, проверяющих суда в рамках зерновой сделки, будет увеличено, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ситуацией.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом России Владимиром Путиным и переговоров министров обороны двух стран достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
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экономика, владимир путин, стамбул, россия, турция, оон
Экономика, Владимир Путин, Стамбул, Россия, Турция, ООН
06:06 03.11.2022
 
Источник сообщил о планах усилить досмотр судов по зерновой сделке

Число инспекторов, проверяющих суда в рамках зерновой сделки, будет увеличено

© AP Photo / David GoldmanКорабль Navi-Star с украинским зерном у причала Одесского морского порта
Корабль Navi-Star с украинским зерном у причала Одесского морского порта - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / David Goldman
Корабль Navi-Star с украинским зерном у причала Одесского морского порта. Архивное фото
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СТАМБУЛ 3 ноя — РИА Новости. Число инспекторов, проверяющих суда в рамках зерновой сделки, будет увеличено, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ситуацией.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом России Владимиром Путиным и переговоров министров обороны двух стран достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
"Да, есть намерение увеличить инспекционный потенциал Совместного координационного центра в Стамбуле. Это рассчитано на то, что на входе в Босфорский пролив не было очередей, чтобы было необходимое время для тщательного досмотра каждого судна, чтобы механизм работал как часы", — сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о предполагаемом намерении координационного центра в Стамбуле увеличить свой инспекционный потенциал.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
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ЭкономикаВладимир ПутинСтамбулРоссияТурцияООН
 
 
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