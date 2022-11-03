https://ria.ru/20221103/dosmotr-1828846778.html

Источник сообщил о планах усилить досмотр судов по зерновой сделке

Источник сообщил о планах усилить досмотр судов по зерновой сделке - РИА Новости, 03.11.2022

Источник сообщил о планах усилить досмотр судов по зерновой сделке

Число инспекторов, проверяющих суда в рамках зерновой сделки, будет увеличено, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T06:06

2022-11-03T06:06

2022-11-03T06:06

экономика

владимир путин

стамбул

россия

турция

оон

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СТАМБУЛ 3 ноя — РИА Новости. Число инспекторов, проверяющих суда в рамках зерновой сделки, будет увеличено, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ситуацией.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом России Владимиром Путиным и переговоров министров обороны двух стран достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221102/zerno-1828713737.html

стамбул

россия

турция

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экономика, владимир путин, стамбул, россия, турция, оон