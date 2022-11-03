https://ria.ru/20221103/donetsk-1829034922.html
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух - РИА Новости, 03.11.2022
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух
Количество пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:27
2022-11-03T16:27
2022-11-03T16:27
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Петровском районе Донецка число раненых возросло до двух человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, также сообщило об обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка. В результате обстрела, по свидетельствам очевидцев, поврежден маршрутный автобус, а также наблюдается задымление в районе ТРЦ "Донецк Сити". Мэр Донецка заявил о трех пострадавших.
донецк
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Выбитые окна дома и изрешеченный пулями автобус: ситуация в Донецке после обстрела ВСУ
Кадры из Донецка после обстрела со стороны украинских войск. Под огнем оказался жилой дом, есть пострадавшие.
2022-11-03T16:27
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух
Штаб обороны ДНР сообщил о двух пострадавших при обстреле Петровского района Донецка