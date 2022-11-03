https://ria.ru/20221103/donetsk-1829034922.html

Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух

Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух - РИА Новости, 03.11.2022

Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух

Количество пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:27

2022-11-03T16:27

2022-11-03T16:27

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Петровском районе Донецка число раненых возросло до двух человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, также сообщило об обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка. В результате обстрела, по свидетельствам очевидцев, поврежден маршрутный автобус, а также наблюдается задымление в районе ТРЦ "Донецк Сити". Мэр Донецка заявил о трех пострадавших.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выбитые окна дома и изрешеченный пулями автобус: ситуация в Донецке после обстрела ВСУ Кадры из Донецка после обстрела со стороны украинских войск. Под огнем оказался жилой дом, есть пострадавшие. 2022-11-03T16:27 true PT0M43S

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Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, видео