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Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух - РИА Новости, 03.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/donetsk-1829034922.html
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух - РИА Новости, 03.11.2022
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух
Количество пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:27
2022-11-03T16:27
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Петровском районе Донецка число раненых возросло до двух человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, также сообщило об обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка. В результате обстрела, по свидетельствам очевидцев, поврежден маршрутный автобус, а также наблюдается задымление в районе ТРЦ "Донецк Сити". Мэр Донецка заявил о трех пострадавших.
донецк
донецкая народная республика
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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Выбитые окна дома и изрешеченный пулями автобус: ситуация в Донецке после обстрела ВСУ
Кадры из Донецка после обстрела со стороны украинских войск. Под огнем оказался жилой дом, есть пострадавшие.
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РИА Новости
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
2022-11-03T16:27
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16:27 03.11.2022
 
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух

Штаб обороны ДНР сообщил о двух пострадавших при обстреле Петровского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Петровском районе Донецка число раненых возросло до двух человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, также сообщило об обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка. В результате обстрела, по свидетельствам очевидцев, поврежден маршрутный автобус, а также наблюдается задымление в районе ТРЦ "Донецк Сити". Мэр Донецка заявил о трех пострадавших.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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