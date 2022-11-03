Украинские войска выпустили 19 снарядов по территории ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 19 снарядов по пяти населенным пунктам республики
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 19 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.30 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 16.33 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 16.32 по Кировскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 16.33 по Ясиноватой - пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.