https://ria.ru/20221103/donbass-1829053795.html

Украинские войска выпустили 19 снарядов по территории ДНР

Украинские войска выпустили 19 снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 03.11.2022

Украинские войска выпустили 19 снарядов по территории ДНР

Украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 19 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T17:05

2022-11-03T17:05

2022-11-03T17:05

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

горловка

пантелеймоновка (горловский район)

макеевка

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 19 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.30 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.33 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 16.32 по Кировскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 16.33 по Ясиноватой - пять снарядов калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецкая народная республика

украина

горловка

пантелеймоновка (горловский район)

макеевка

ясиноватая

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, горловка, пантелеймоновка (горловский район), макеевка, ясиноватая