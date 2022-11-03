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Украинские войска выпустили по территории ДНР 34 снаряда

Украинские войска выпустили по территории ДНР 34 снаряда - РИА Новости, 03.11.2022

Украинские войска выпустили по территории ДНР 34 снаряда

Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 34 снаряда, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:23

2022-11-03T11:23

2022-11-03T13:08

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

донецк

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 34 снаряда, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.20 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.35, 9.43 и 10.40 украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 10.05 и 10.57 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов калибром 152 миллиметра, а в 10.19 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Ведомство также сообщило, что в 10.20 украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 10.51 обстреляли Червоногвардейский район Макеевки тремя снарядами калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

макеевка

донецк

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, макеевка, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины