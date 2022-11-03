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В ДНР за сутки три человека погибли после обстрелов украинскими военными - РИА Новости, 03.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/donbass-1828856908.html
В ДНР за сутки три человека погибли после обстрелов украинскими военными
В ДНР за сутки три человека погибли после обстрелов украинскими военными - РИА Новости, 03.11.2022
В ДНР за сутки три человека погибли после обстрелов украинскими военными
Три человека погибли и двое получили ранения в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T08:55
2022-11-03T08:55
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Три человека погибли и двое получили ранения в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 2 ноября до 08.00 3 ноября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли три человека и еще два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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донецкая народная республика, происшествия, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Донбасс, Вооруженные силы Украины
08:55 03.11.2022
 
В ДНР за сутки три человека погибли после обстрелов украинскими военными

Штаб обороны: три человека погибли, двое ранены в ДНР за сутки в результате обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецке.
Осколки украинских снарядов в Донецке. - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донецке.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Три человека погибли и двое получили ранения в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08.00 2 ноября до 08.00 3 ноября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли три человека и еще два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 ноября, 15:56Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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