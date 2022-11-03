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В ДНР за сутки три человека погибли после обстрелов украинскими военными

В ДНР за сутки три человека погибли после обстрелов украинскими военными - РИА Новости, 03.11.2022

В ДНР за сутки три человека погибли после обстрелов украинскими военными

Три человека погибли и двое получили ранения в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T08:55

2022-11-03T08:55

2022-11-03T08:55

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

происшествия

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Три человека погибли и двое получили ранения в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 2 ноября до 08.00 3 ноября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли три человека и еще два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, происшествия, донбасс, вооруженные силы украины