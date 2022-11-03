https://ria.ru/20221103/dnr-1829124779.html

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 03.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска за полчаса выпустили 18 снарядов по трем городам ДНР, ударив по Донецку, Макеевке и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T21:22

2022-11-03T21:22

2022-11-03T21:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

макеевка

ясиноватая

сцкк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 18 снарядов по трем городам ДНР, ударив по Донецку, Макеевке и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.20 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 20.25 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 20.37 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра... 20.41 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 20.53 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

макеевка

ясиноватая

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, макеевка, ясиноватая, сцкк, нато