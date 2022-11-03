ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую
Представительство ДНР: украинские боевики обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.03 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра... 19.37 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 19.39 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 122 миллиметра... 19.35 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.