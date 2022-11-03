ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР: украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.58 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 17.12 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
Кроме того в 14.10 представительство зафиксировало обстрел поселка Степное, в ходе которого было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, а также поселка Минеральное, по которому в 17.02 украинские войска выпустили три снаряда того же калибра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.