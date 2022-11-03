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Два мирных жителя пострадали при обстреле Киевского района Донецка
Два мирных жителя пострадали при обстреле Киевского района Донецка - РИА Новости, 03.11.2022
Два мирных жителя пострадали при обстреле Киевского района Донецка
Два мирных жителя пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:32
2022-11-03T17:32
2022-11-03T17:32
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка, ранены два человека", - говорится в сообщении Telegram-канале штаба.Ранее в четверг Киевский район Донецка уже неоднократно подвергался обстрелам. По данным мэра города Алексея Кулемзина, были повреждены храм и три многоквартирных дома, три мирных жителя получили ранения.
https://ria.ru/20221103/yasinovataya-1829041099.html
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Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Происшествия
Два мирных жителя пострадали при обстреле Киевского района Донецка
Штаб ДНР: два мирных жителя пострадали при обстреле Киевского района Донецка