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Два мирных жителя пострадали при обстреле Киевского района Донецка

Два мирных жителя пострадали при обстреле Киевского района Донецка - РИА Новости, 03.11.2022

Два мирных жителя пострадали при обстреле Киевского района Донецка

Два мирных жителя пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T17:32

2022-11-03T17:32

2022-11-03T17:32

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

украина

россия

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка, ранены два человека", - говорится в сообщении Telegram-канале штаба.Ранее в четверг Киевский район Донецка уже неоднократно подвергался обстрелам. По данным мэра города Алексея Кулемзина, были повреждены храм и три многоквартирных дома, три мирных жителя получили ранения.

https://ria.ru/20221103/yasinovataya-1829041099.html

донецк

донецкая народная республика

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алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, украина, россия, происшествия