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Два мирных жителя пострадали при обстреле Киевского района Донецка - РИА Новости, 03.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/dnr-1829064223.html
Два мирных жителя пострадали при обстреле Киевского района Донецка
Два мирных жителя пострадали при обстреле Киевского района Донецка - РИА Новости, 03.11.2022
Два мирных жителя пострадали при обстреле Киевского района Донецка
Два мирных жителя пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:32
2022-11-03T17:32
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
украина
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка, ранены два человека", - говорится в сообщении Telegram-канале штаба.Ранее в четверг Киевский район Донецка уже неоднократно подвергался обстрелам. По данным мэра города Алексея Кулемзина, были повреждены храм и три многоквартирных дома, три мирных жителя получили ранения.
https://ria.ru/20221103/yasinovataya-1829041099.html
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алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, украина, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Происшествия
17:32 03.11.2022
 
Два мирных жителя пострадали при обстреле Киевского района Донецка

Штаб ДНР: два мирных жителя пострадали при обстреле Киевского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"Вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка, ранены два человека", - говорится в сообщении Telegram-канале штаба.
Ранее в четверг Киевский район Донецка уже неоднократно подвергался обстрелам. По данным мэра города Алексея Кулемзина, были повреждены храм и три многоквартирных дома, три мирных жителя получили ранения.
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияПроисшествия
 
 
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