https://ria.ru/20221103/dnr-1828998719.html

ВСУ обстреляли Донецк, Докучаевск, Ясиноватую и Яковлевку

ВСУ обстреляли Донецк, Докучаевск, Ясиноватую и Яковлевку - РИА Новости, 03.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Докучаевск, Ясиноватую и Яковлевку

Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 27 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:05

2022-11-03T15:05

2022-11-03T15:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 27 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство добавило, что в 12.30 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра, в 14.20 по Куйбышевскому району Донецка - четыре снаряда калибром 152 миллиметра, а в 14.27 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 13.40 украинские войска обстреляли Докучаевск, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 14.23 - Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра.Ведомство также сообщило, что в 14.29 по Яковлевке были выпущены четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, нато