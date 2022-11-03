15:05 03.11.2022 (обновлено: 15:06 03.11.2022)
ВСУ обстреляли Донецк, Докучаевск, Ясиноватую и Яковлевку
Представительство ДНР: украинские боевики обстреляли республику, выпустив 27 снарядов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 27 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.30 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 12.30 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра, в 14.20 по Куйбышевскому району Донецка - четыре снаряда калибром 152 миллиметра, а в 14.27 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 13.40 украинские войска обстреляли Докучаевск, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 14.23 - Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра.
Ведомство также сообщило, что в 14.29 по Яковлевке были выпущены четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.