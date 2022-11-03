https://ria.ru/20221103/cherepovets-1828930684.html
В Череповце запущен участок Северной объездной дороги
В Череповце запущен участок Северной объездной дороги - РИА Новости, 03.11.2022
В Череповце запущен участок Северной объездной дороги
В Череповце ко дню города открыли участок северной объездной дороги, построенный на условиях частно-государственного партнёрства, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:37
2022-11-03T12:37
2022-11-03T12:37
вологодская область
олег кувшинников
череповец
экономика
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ВОЛОГДА, 3 ноя – РИА Новости. В Череповце ко дню города открыли участок северной объездной дороги, построенный на условиях частно-государственного партнёрства, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.По информации пресс-службы, строительство велось на условиях софинансирования в равных долях по 25% со стороны правительства области, мэрии Череповца, компаний "Северсталь" и "ФосАгро"."Это был первый крупный совместный проект государственно-частного партнерства на Вологодчине", - отмечается в пресс-релизе.Решение о строительстве северной объездной дороги было принято в 2018 году на заседании градостроительного совета Череповца, она обеспечивает транспортное сообщение в обход жилых кварталов между промышленными зонами металлургического и химического комбинатов, предприятиями индустриального парка, позволяя направить транзитный и грузовой транспорт напрямую на промышленные площадки. Это позволит снизить и экологическую нагрузку на город. Полностью проект будет реализован с вводом второго и третьего этапов.
https://ria.ru/20221101/byudzhet-1828386996.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кувшинников, череповец, экономика
Вологодская область, Олег Кувшинников, Череповец, Экономика
ВОЛОГДА, 3 ноя – РИА Новости. В Череповце ко дню города открыли участок северной объездной дороги, построенный на условиях частно-государственного партнёрства, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
По информации пресс-службы, строительство велось на условиях софинансирования в равных долях по 25% со стороны правительства области, мэрии Череповца, компаний "Северсталь" и "ФосАгро
".
"Это был первый крупный совместный проект государственно-частного партнерства на Вологодчине", - отмечается в пресс-релизе.
Решение о строительстве северной объездной дороги было принято в 2018 году на заседании градостроительного совета Череповца, она обеспечивает транспортное сообщение в обход жилых кварталов между промышленными зонами металлургического и химического комбинатов, предприятиями индустриального парка, позволяя направить транзитный и грузовой транспорт напрямую на промышленные площадки. Это позволит снизить и экологическую нагрузку на город. Полностью проект будет реализован с вводом второго и третьего этапов.
"Работу по строительству Северной объездной дороги продолжим. Этот глобальный проект значительно улучшит транспортную ситуацию в городе. Дорога на работу станет проще для тысяч череповчан, а жители домов перестанут страдать от пробок", - написал в соцсети губернатор Олег Кувшинников
после открытия движения по дороге.