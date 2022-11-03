https://ria.ru/20221103/cherepovets-1828930684.html

В Череповце запущен участок Северной объездной дороги

В Череповце запущен участок Северной объездной дороги - РИА Новости, 03.11.2022

В Череповце запущен участок Северной объездной дороги

В Череповце ко дню города открыли участок северной объездной дороги, построенный на условиях частно-государственного партнёрства, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:37

2022-11-03T12:37

2022-11-03T12:37

вологодская область

олег кувшинников

череповец

экономика

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ВОЛОГДА, 3 ноя – РИА Новости. В Череповце ко дню города открыли участок северной объездной дороги, построенный на условиях частно-государственного партнёрства, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.По информации пресс-службы, строительство велось на условиях софинансирования в равных долях по 25% со стороны правительства области, мэрии Череповца, компаний "Северсталь" и "ФосАгро"."Это был первый крупный совместный проект государственно-частного партнерства на Вологодчине", - отмечается в пресс-релизе.Решение о строительстве северной объездной дороги было принято в 2018 году на заседании градостроительного совета Череповца, она обеспечивает транспортное сообщение в обход жилых кварталов между промышленными зонами металлургического и химического комбинатов, предприятиями индустриального парка, позволяя направить транзитный и грузовой транспорт напрямую на промышленные площадки. Это позволит снизить и экологическую нагрузку на город. Полностью проект будет реализован с вводом второго и третьего этапов.

https://ria.ru/20221101/byudzhet-1828386996.html

череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег кувшинников, череповец, экономика