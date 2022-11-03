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В Подмосковье разработают антибуллинговую хартию - РИА Новости, 03.11.2022
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В Подмосковье разработают антибуллинговую хартию
В Подмосковье разработают антибуллинговую хартию - РИА Новости, 03.11.2022
В Подмосковье разработают антибуллинговую хартию
Антибуллинговую хартию разработают в Подмосковье, такая договоренность заключена с региональным министерством образования, заявила детский омбудсмен Московской... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:37
2022-11-03T14:38
общество
ксения мишонова
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Антибуллинговую хартию разработают в Подмосковье, такая договоренность заключена с региональным министерством образования, заявила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова."Совсем недавно мы договорились с нашим министерством образования, с министром образования, Ильей Бронштейном, мы договорились, что все-таки разработаем и примем после общественного обсуждения антибуллинговую хартию в Московской области ", - сказала она на пресс-конференции к Международному дню борьбы против насилия и травли в школе и в интернете.По словам Мишоновой, это будет свод правил и алгоритмов поведения в случае конфликта.
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общество, ксения мишонова, московская область (подмосковье), россия
Общество, Ксения Мишонова, Московская область (Подмосковье), Россия
14:37 03.11.2022 (обновлено: 14:38 03.11.2022)
 
В Подмосковье разработают антибуллинговую хартию

Омбудсмен Мишонова: антибуллинговую хартию разработают в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Антибуллинговую хартию разработают в Подмосковье, такая договоренность заключена с региональным министерством образования, заявила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.
"Совсем недавно мы договорились с нашим министерством образования, с министром образования, Ильей Бронштейном, мы договорились, что все-таки разработаем и примем после общественного обсуждения антибуллинговую хартию в Московской области ", - сказала она на пресс-конференции к Международному дню борьбы против насилия и травли в школе и в интернете.
По словам Мишоновой, это будет свод правил и алгоритмов поведения в случае конфликта.
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 10:54
"ВКонтакте" запустила функцию защиты от буллинга
 
ОбществоКсения МишоноваМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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