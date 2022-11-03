https://ria.ru/20221103/brigittegiraud-1829004334.html
Объявлен лауреат Гонкуровской премии 2022 года
Объявлен лауреат Гонкуровской премии 2022 года - РИА Новости, 03.11.2022
Объявлен лауреат Гонкуровской премии 2022 года
Гонкуровская премия 2022 года присуждена в четверг французской писательнице Брижит Жиро за роман "Жить быстро" (Vivre vite). РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:28
2022-11-03T15:28
2022-11-03T15:28
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ПАРИЖ, 3 ноя — РИА Новости. Гонкуровская премия 2022 года присуждена в четверг французской писательнице Брижит Жиро за роман "Жить быстро" (Vivre vite).Церемония объявления результатов самой престижной во Франции награды в области литературы традиционно проходила в парижском ресторане "Друан" (Drouant). Трансляцию вел телеканал BFMTV."Гонкуровская премия присуждена... Брижит Жиро", — объявила Поль Констан, член Гонкуровской академии.В этом году в финал также вышли итало-швейцарский и гаитянские авторы Джулиано да Эмполи и Макензи Орсель и французская писательница Клоэ Корман.В 2021 году подедителем стал Мохамед Мбугар Сарр родом из Сенегала за "Самое секретное воспоминание мужчин".Награда уже более ста лет вручается за лучший роман на французском языке. Она носит имя братьев Гонкур — Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо. Младший из них, Эдмон, завещал свое состояние литературной академии, которая стала называться Гонкуровской и учредила ежегодную одноименную премию.
https://ria.ru/20221018/booker-1824792896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, франция, литература, книги, что почитать
Культура, Новости культуры, Франция, Литература, Книги, что почитать
Объявлен лауреат Гонкуровской премии 2022 года
Лауреатом Гонкуровской премии 2022 года стала французская писательница Брижит Жиро
ПАРИЖ, 3 ноя — РИА Новости. Гонкуровская премия 2022 года присуждена в четверг французской писательнице Брижит Жиро за роман "Жить быстро" (Vivre vite).
Церемония объявления результатов самой престижной во Франции награды в области литературы традиционно проходила в парижском ресторане "Друан" (Drouant). Трансляцию вел телеканал BFMTV.
"Гонкуровская премия присуждена... Брижит Жиро", — объявила Поль Констан, член Гонкуровской академии.
В этом году в финал также вышли итало-швейцарский и гаитянские авторы Джулиано да Эмполи и Макензи Орсель и французская писательница Клоэ Корман.
В 2021 году подедителем стал Мохамед Мбугар Сарр родом из Сенегала за "Самое секретное воспоминание мужчин".
Награда уже более ста лет вручается за лучший роман на французском языке. Она носит имя братьев Гонкур — Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо. Младший из них, Эдмон, завещал свое состояние литературной академии, которая стала называться Гонкуровской и учредила ежегодную одноименную премию.