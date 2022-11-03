https://ria.ru/20221103/bezopasnost-1829046823.html
Патрушев и Вольфович обсудили угрозы безопасности Союзного государства
Патрушев и Вольфович обсудили угрозы безопасности Союзного государства - РИА Новости, 03.11.2022
Патрушев и Вольфович обсудили угрозы безопасности Союзного государства
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Москве обсудил с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем вызовы и угрозы безопасности... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:49
2022-11-03T16:49
2022-11-03T17:36
безопасность
александр вольфович
николай патрушев
россия
белоруссия
снг
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Москве обсудил с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем вызовы и угрозы безопасности Союзного государства, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ."С государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем обсуждены вызовы и угрозы безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении.Переговоры состоялись "на полях" проходящей в Москве десятой ежегодной встречи секретарей советов безопасности СНГ. Подробности не приводятся.
https://ria.ru/20221026/sng-1826931917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, александр вольфович, николай патрушев, россия, белоруссия, снг
Безопасность, Александр Вольфович, Николай Патрушев, Россия, Белоруссия, СНГ
16:49 03.11.2022 (обновлено: 17:36 03.11.2022)
Патрушев и Вольфович обсудили угрозы безопасности Союзного государства
Патрушев обсудил с Вольфовичем вызовы и угрозы безопасности Союзного государства