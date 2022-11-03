https://ria.ru/20221103/bezopasnost-1829046823.html

Патрушев и Вольфович обсудили угрозы безопасности Союзного государства

Патрушев и Вольфович обсудили угрозы безопасности Союзного государства - РИА Новости, 03.11.2022

Патрушев и Вольфович обсудили угрозы безопасности Союзного государства

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Москве обсудил с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем вызовы и угрозы безопасности... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:49

2022-11-03T16:49

2022-11-03T17:36

безопасность

александр вольфович

николай патрушев

россия

белоруссия

снг

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Москве обсудил с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем вызовы и угрозы безопасности Союзного государства, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ."С государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем обсуждены вызовы и угрозы безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении.Переговоры состоялись "на полях" проходящей в Москве десятой ежегодной встречи секретарей советов безопасности СНГ. Подробности не приводятся.

https://ria.ru/20221026/sng-1826931917.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, александр вольфович, николай патрушев, россия, белоруссия, снг