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Минобороны подписало контракты на поставку новых винтовок на замену СВД - РИА Новости, 03.11.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221103/bezopasnost-1828838903.html
Минобороны подписало контракты на поставку новых винтовок на замену СВД
Минобороны подписало контракты на поставку новых винтовок на замену СВД - РИА Новости, 03.11.2022
Минобороны подписало контракты на поставку новых винтовок на замену СВД
Минобороны РФ подписало контракты на поставку в войска новых снайперских винтовок Чукавина, которые должны постепенно заменить снайперские винтовки Драгунова,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T03:39
2022-11-03T03:39
новое оружие россии
безопасность
украина
россия
армия
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Минобороны РФ подписало контракты на поставку в войска новых снайперских винтовок Чукавина, которые должны постепенно заменить снайперские винтовки Драгунова, сообщил РИА Новости президент группы компаний "Калашников" Алан Лушников."Министерство обороны уже закупает винтовки СВЧ. У нас подписан контракт на этот год, на следующий год и далее", - рассказал Лушников, не уточнив, какое количество винтовок будет поставлено в российские войска.Ранее Лушников сообщил, что винтовки СВЧ уже эксплуатируются в войсках, нареканий к ним нет.Как сообщал в сентябре РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, действующие на Украине российские спецназовцы получили для опытно-боевой эксплуатации партию винтовок СВЧ под отечественный патрон 7,62 на 54 миллиметра.Разработанная в концерне "Калашников" снайперская винтовка Чукавина (шифр работы — "Жнец") должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до 1 000 м.Как сообщали ранее в концерне "Калашников", СВЧ должна заменить в войсках СВД, основную снайперскую винтовку российской армии. СВД приняли на вооружение почти 60 лет назад — в 1963 году. Винтовка самозарядная и снаряжается патронами 7,62 на 54. СВД проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом.Государственные испытания новой винтовки СВЧ завершились осенью прошлого года, позднее ее рекомендовали к принятию на вооружение.
https://ria.ru/20221031/kornet-d1-1828034541.html
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безопасность, украина, россия, армия
Новое оружие России, Безопасность, Украина, Россия, Армия
03:39 03.11.2022
 
Минобороны подписало контракты на поставку новых винтовок на замену СВД

"Калашников": Минобороны подписало контракты на поставку винтовок Чукавина на замену СВД

© РИА Новости / Алексей НикольскийСнайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308)
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308) - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308). Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Минобороны РФ подписало контракты на поставку в войска новых снайперских винтовок Чукавина, которые должны постепенно заменить снайперские винтовки Драгунова, сообщил РИА Новости президент группы компаний "Калашников" Алан Лушников.
"Министерство обороны уже закупает винтовки СВЧ. У нас подписан контракт на этот год, на следующий год и далее", - рассказал Лушников, не уточнив, какое количество винтовок будет поставлено в российские войска.
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Ранее Лушников сообщил, что винтовки СВЧ уже эксплуатируются в войсках, нареканий к ним нет.
Как сообщал в сентябре РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, действующие на Украине российские спецназовцы получили для опытно-боевой эксплуатации партию винтовок СВЧ под отечественный патрон 7,62 на 54 миллиметра.
Разработанная в концерне "Калашников" снайперская винтовка Чукавина (шифр работы — "Жнец") должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до 1 000 м.
Как сообщали ранее в концерне "Калашников", СВЧ должна заменить в войсках СВД, основную снайперскую винтовку российской армии. СВД приняли на вооружение почти 60 лет назад — в 1963 году. Винтовка самозарядная и снаряжается патронами 7,62 на 54. СВД проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом.
Государственные испытания новой винтовки СВЧ завершились осенью прошлого года, позднее ее рекомендовали к принятию на вооружение.
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