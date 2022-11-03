https://ria.ru/20221103/bezopasnost-1828838903.html

Минобороны подписало контракты на поставку новых винтовок на замену СВД

Минобороны подписало контракты на поставку новых винтовок на замену СВД - РИА Новости, 03.11.2022

Минобороны подписало контракты на поставку новых винтовок на замену СВД

Минобороны РФ подписало контракты на поставку в войска новых снайперских винтовок Чукавина, которые должны постепенно заменить снайперские винтовки Драгунова,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T03:39

2022-11-03T03:39

2022-11-03T03:39

новое оружие россии

безопасность

украина

россия

армия

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Минобороны РФ подписало контракты на поставку в войска новых снайперских винтовок Чукавина, которые должны постепенно заменить снайперские винтовки Драгунова, сообщил РИА Новости президент группы компаний "Калашников" Алан Лушников."Министерство обороны уже закупает винтовки СВЧ. У нас подписан контракт на этот год, на следующий год и далее", - рассказал Лушников, не уточнив, какое количество винтовок будет поставлено в российские войска.Ранее Лушников сообщил, что винтовки СВЧ уже эксплуатируются в войсках, нареканий к ним нет.Как сообщал в сентябре РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, действующие на Украине российские спецназовцы получили для опытно-боевой эксплуатации партию винтовок СВЧ под отечественный патрон 7,62 на 54 миллиметра.Разработанная в концерне "Калашников" снайперская винтовка Чукавина (шифр работы — "Жнец") должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до 1 000 м.Как сообщали ранее в концерне "Калашников", СВЧ должна заменить в войсках СВД, основную снайперскую винтовку российской армии. СВД приняли на вооружение почти 60 лет назад — в 1963 году. Винтовка самозарядная и снаряжается патронами 7,62 на 54. СВД проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом.Государственные испытания новой винтовки СВЧ завершились осенью прошлого года, позднее ее рекомендовали к принятию на вооружение.

https://ria.ru/20221031/kornet-d1-1828034541.html

https://ria.ru/20221025/su57-1826676257.html

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безопасность, украина, россия, армия