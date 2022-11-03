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В Нижнем Новгороде делегации ООН показали квартиры беженцев с Украины - РИА Новости, 03.11.2022
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В Нижнем Новгороде делегации ООН показали квартиры беженцев с Украины
В Нижнем Новгороде делегации ООН показали квартиры беженцев с Украины - РИА Новости, 03.11.2022
В Нижнем Новгороде делегации ООН показали квартиры беженцев с Украины
Опыт Нижегородской области по использованию арендованных квартир в качестве пунктов временного размещения (ПВР) беженцев из Донбасса и Украины... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:14
2022-11-03T14:49
татьяна москалькова
нижегородская область
россия
украина
оон
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Опыт Нижегородской области по использованию арендованных квартир в качестве пунктов временного размещения (ПВР) беженцев из Донбасса и Украины продемонстрировали делегации управления верховного комиссара ООН по правам беженцев в РФ, сообщила пресс-служба регионального уполномоченного по правам человека.Делегация управления верховного комиссара ООН по правам беженцев в РФ под руководством заместителя председателя УВКБ Бренды Годдард Атли находилась с визитом в Нижегородской области 1 и 2 ноября."Нижегородская область стала первым регионом России, который посетили представители международной организации после подписания 31 октября федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой и главой управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ Каримом Атасси меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве. Целью визита являлось посещение пунктов временного размещения граждан, прибывших с территории Украины, и изучение опыта Нижегородской области по использованию в качестве ПВР арендованных квартир", - говорится в сообщении.Механизм временного размещения беженцев в арендованных правительством региона частных квартирах заработал в Нижегородской области с апреля в дополнение к стандартным вариантам размещения в гостиницах и санаториях."Если поездки в крупные пункты размещения, где организованно проживают десятки людей, является обычным делом для представителей УВКБ ООН, то посещение ПВР, созданных на базе квартир, арендованных правительством Нижегородской области, стало первым подобным опытом. Региональный уполномоченный по правам человека Оксана Кислицына пояснила представителям ООН, что возможность жить именно в квартирах позволяет приехавшим быстрее адаптироваться к новым для них условиям и способствует созданию новых социальных связей", - отмечается в сообщении.Члены делегации также посетили пункты временного размещения в пансионате и гостинице и ознакомились с условиями проживания в них. В ходе общения с жителями ПВР международные эксперты уточнили, как решаются вопросы определения правового статуса приехавших, их документирования, трудоустройства, досуга и медицинского обеспечения. Беженцы рассказали, что с первого же дня они получают всю необходимую помощь, и отметили оперативное реагирование на их просьбы и пожелания.
https://ria.ru/20221016/germaniya-1824425668.html
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татьяна москалькова, нижегородская область, россия, украина, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, общество
Татьяна Москалькова, Нижегородская область, Россия, Украина, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Общество
14:14 03.11.2022 (обновлено: 14:49 03.11.2022)
 
В Нижнем Новгороде делегации ООН показали квартиры беженцев с Украины

В Нижнем Новгороде делегации ООН показали квартиры беженцев из Донбасса и Украины

© Фото пресс-службы Уполномоченного по правам человека в Нижегородской областиДелегация ООН посещает квартиру беженцев с Украины
Делегация ООН посещает квартиру беженцев с Украины
© Фото пресс-службы Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области
Делегация ООН посещает квартиру беженцев с Украины
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Опыт Нижегородской области по использованию арендованных квартир в качестве пунктов временного размещения (ПВР) беженцев из Донбасса и Украины продемонстрировали делегации управления верховного комиссара ООН по правам беженцев в РФ, сообщила пресс-служба регионального уполномоченного по правам человека.
Делегация управления верховного комиссара ООН по правам беженцев в РФ под руководством заместителя председателя УВКБ Бренды Годдард Атли находилась с визитом в Нижегородской области 1 и 2 ноября.
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"Нижегородская область стала первым регионом России, который посетили представители международной организации после подписания 31 октября федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой и главой управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ Каримом Атасси меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве. Целью визита являлось посещение пунктов временного размещения граждан, прибывших с территории Украины, и изучение опыта Нижегородской области по использованию в качестве ПВР арендованных квартир", - говорится в сообщении.
Механизм временного размещения беженцев в арендованных правительством региона частных квартирах заработал в Нижегородской области с апреля в дополнение к стандартным вариантам размещения в гостиницах и санаториях.
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"Если поездки в крупные пункты размещения, где организованно проживают десятки людей, является обычным делом для представителей УВКБ ООН, то посещение ПВР, созданных на базе квартир, арендованных правительством Нижегородской области, стало первым подобным опытом. Региональный уполномоченный по правам человека Оксана Кислицына пояснила представителям ООН, что возможность жить именно в квартирах позволяет приехавшим быстрее адаптироваться к новым для них условиям и способствует созданию новых социальных связей", - отмечается в сообщении.
Члены делегации также посетили пункты временного размещения в пансионате и гостинице и ознакомились с условиями проживания в них. В ходе общения с жителями ПВР международные эксперты уточнили, как решаются вопросы определения правового статуса приехавших, их документирования, трудоустройства, досуга и медицинского обеспечения. Беженцы рассказали, что с первого же дня они получают всю необходимую помощь, и отметили оперативное реагирование на их просьбы и пожелания.
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Татьяна МоскальковаНижегородская областьРоссияУкраинаООНУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевОбщество
 
 
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