https://ria.ru/20221103/bezhentsy-1828920571.html

В Польше ожидают новой волны беженцев с Украины с наступлением холодов

В Польше ожидают новой волны беженцев с Украины с наступлением холодов - РИА Новости, 03.11.2022

В Польше ожидают новой волны беженцев с Украины с наступлением холодов

Польские власти ожидают новой волны украинских беженцев с наступлением холодов, заявил замминистра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:09

2022-11-03T12:09

2022-11-03T12:10

в мире

украина

польша

беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779387335_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_24a8afb99b1913a6a50e022b71d12d8d.jpg

ВАРШАВА, 3 ноя – РИА Новости. Польские власти ожидают новой волны украинских беженцев с наступлением холодов, заявил замминистра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.По данным польских пограничников, с начала российской спецоперации в Польшу из Украины въехали около 7,5 миллиона человек."Мы ожидаем, что может наступить рост числа лиц, которые захотят попасть в нашу страну", - сказал Яблоньский."Здесь трудно говорить о конкретных цифрах. Скорее всего, это не будет такой уровень, как в конце февраля – начале марта", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221103/ukraina-1828882274.html

https://ria.ru/20221103/polsha-1828884690.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, беженцы