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В Польше ожидают новой волны беженцев с Украины с наступлением холодов
В Польше ожидают новой волны беженцев с Украины с наступлением холодов - РИА Новости, 03.11.2022
В Польше ожидают новой волны беженцев с Украины с наступлением холодов
Польские власти ожидают новой волны украинских беженцев с наступлением холодов, заявил замминистра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:09
2022-11-03T12:09
2022-11-03T12:10
в мире
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ВАРШАВА, 3 ноя – РИА Новости. Польские власти ожидают новой волны украинских беженцев с наступлением холодов, заявил замминистра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.По данным польских пограничников, с начала российской спецоперации в Польшу из Украины въехали около 7,5 миллиона человек."Мы ожидаем, что может наступить рост числа лиц, которые захотят попасть в нашу страну", - сказал Яблоньский."Здесь трудно говорить о конкретных цифрах. Скорее всего, это не будет такой уровень, как в конце февраля – начале марта", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, украина, польша, беженцы
В мире, Украина, Польша, Беженцы
12:09 03.11.2022 (обновлено: 12:10 03.11.2022)
В Польше ожидают новой волны беженцев с Украины с наступлением холодов
Замглавы МИД Польши Яблоньский: Варшава ожидает новой волны беженцев с Украины зимой