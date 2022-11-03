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Дочь Беллуччи и Касселя дебютирует в кино - РИА Новости, 03.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221103/bellucci-1828883811.html
Дочь Беллуччи и Касселя дебютирует в кино
Дочь Беллуччи и Касселя дебютирует в кино - РИА Новости, 03.11.2022
Дочь Беллуччи и Касселя дебютирует в кино
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева дебютирует в кино, пишет Variety. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:12
2022-11-03T11:17
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева дебютирует в кино, пишет Variety.Она снимется в драме о взрослении Лауры Лукетти "La bella estate" ("Прекрасное лето"), основанной на одноименном романе 1950 года Чезаре Павезе. События в ленте разворачиваются в Турине в 1938 году. Дева получила роль раскованной модели. Она знакомит с богемным миром свою подругу Джинию (Иле Яра Вианелло), и та впервые влюбляется. Картина станет вторым полным метром для Лукетти. Ее первый фильм, "Цветок-близнец", вышел в 2018.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, моника беллуччи, венсан кассель
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Моника Беллуччи, Венсан Кассель
11:12 03.11.2022 (обновлено: 11:17 03.11.2022)
 
Дочь Беллуччи и Касселя дебютирует в кино

Дочь Беллуччи и Касселя Дева дебютирует в кино в фильме Лукетти "Прекрасное лето"

© AP Photo / Antonio CalanniДева Кассель
Дева Кассель - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Antonio Calanni
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева дебютирует в кино, пишет Variety.
Она снимется в драме о взрослении Лауры Лукетти "La bella estate" ("Прекрасное лето"), основанной на одноименном романе 1950 года Чезаре Павезе.
События в ленте разворачиваются в Турине в 1938 году. Дева получила роль раскованной модели. Она знакомит с богемным миром свою подругу Джинию (Иле Яра Вианелло), и та впервые влюбляется.
Картина станет вторым полным метром для Лукетти. Ее первый фильм, "Цветок-близнец", вышел в 2018.
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