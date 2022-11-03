https://ria.ru/20221103/bellucci-1828883811.html

Дочь Беллуччи и Касселя дебютирует в кино

Дочь Беллуччи и Касселя дебютирует в кино - РИА Новости, 03.11.2022

Дочь Беллуччи и Касселя дебютирует в кино

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева дебютирует в кино, пишет Variety. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:12

2022-11-03T11:12

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева дебютирует в кино, пишет Variety.Она снимется в драме о взрослении Лауры Лукетти "La bella estate" ("Прекрасное лето"), основанной на одноименном романе 1950 года Чезаре Павезе. События в ленте разворачиваются в Турине в 1938 году. Дева получила роль раскованной модели. Она знакомит с богемным миром свою подругу Джинию (Иле Яра Вианелло), и та впервые влюбляется. Картина станет вторым полным метром для Лукетти. Ее первый фильм, "Цветок-близнец", вышел в 2018.

https://ria.ru/20221031/cavill-1828194726.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, моника беллуччи, венсан кассель