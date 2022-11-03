https://ria.ru/20221103/bayden-1829144109.html

Байден рассказал, что был самым бедным членом конгресса

Байден рассказал, что был самым бедным членом конгресса - РИА Новости, 03.11.2022

Байден рассказал, что был самым бедным членом конгресса

Президент США Джо Байден рассказал, что в свое время был самым бедным членом конгресса, а его сын Бо из-за этого даже задолжал за обучение. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T23:59

2022-11-03T23:59

2022-11-03T23:59

в мире

бо байден (джозеф байден iii)

джо байден

нью-мексико

ирак

сша

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что в свое время был самым бедным членом конгресса, а его сын Бо из-за этого даже задолжал за обучение.В преддверии промежуточных выборов в конгресс Байден продвигает план частичного списания образовательных кредитов. Заявки на участие в программе, по его словам, уже подали почти 26 миллионов американцев."Мой сын, Бо Байден... учился в двух университетах... и накопил долги, потому что мне принадлежало сомнительное отличие быть самым бедным человеком в конгрессе", - рассказал президент, выступая перед студентами в штате Нью-Мексико.Байден в возрасте 29 лет стал сенатором от штата Делавэр и проработал в верхней палате конгресса до 2009 года, когда он вступил в должность вице-президента США.Байден, который несколько раз в публичных выступлениях называл своего сына погибшим в Ираке, в этот раз внес ясность в обстоятельства семейной трагедии. Бо Байден умер от рака после того, как год прожил в Ираке рядом с ямой, в которой американские военные регулярно сжигали мусор, в том числе токсичные и канцерогенные отходы.

https://ria.ru/20221103/bayden-1829023729.html

https://ria.ru/20221011/bayden-1823248261.html

нью-мексико

ирак

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в мире, бо байден (джозеф байден iii), джо байден, нью-мексико, ирак, сша