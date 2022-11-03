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Байден рассказал, что был самым бедным членом конгресса - РИА Новости, 03.11.2022
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Байден рассказал, что был самым бедным членом конгресса
Байден рассказал, что был самым бедным членом конгресса - РИА Новости, 03.11.2022
Байден рассказал, что был самым бедным членом конгресса
Президент США Джо Байден рассказал, что в свое время был самым бедным членом конгресса, а его сын Бо из-за этого даже задолжал за обучение. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T23:59
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что в свое время был самым бедным членом конгресса, а его сын Бо из-за этого даже задолжал за обучение.В преддверии промежуточных выборов в конгресс Байден продвигает план частичного списания образовательных кредитов. Заявки на участие в программе, по его словам, уже подали почти 26 миллионов американцев."Мой сын, Бо Байден... учился в двух университетах... и накопил долги, потому что мне принадлежало сомнительное отличие быть самым бедным человеком в конгрессе", - рассказал президент, выступая перед студентами в штате Нью-Мексико.Байден в возрасте 29 лет стал сенатором от штата Делавэр и проработал в верхней палате конгресса до 2009 года, когда он вступил в должность вице-президента США.Байден, который несколько раз в публичных выступлениях называл своего сына погибшим в Ираке, в этот раз внес ясность в обстоятельства семейной трагедии. Бо Байден умер от рака после того, как год прожил в Ираке рядом с ямой, в которой американские военные регулярно сжигали мусор, в том числе токсичные и канцерогенные отходы.
https://ria.ru/20221103/bayden-1829023729.html
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в мире, бо байден (джозеф байден iii), джо байден, нью-мексико, ирак, сша
В мире, Бо Байден (Джозеф Байден III), Джо Байден, Нью-Мексико, Ирак, США
23:59 03.11.2022
 
Байден рассказал, что был самым бедным членом конгресса

Байден рассказал, что был самым бедным членом конгресса и вогнал сына в долги за обучение

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что в свое время был самым бедным членом конгресса, а его сын Бо из-за этого даже задолжал за обучение.
В преддверии промежуточных выборов в конгресс Байден продвигает план частичного списания образовательных кредитов. Заявки на участие в программе, по его словам, уже подали почти 26 миллионов американцев.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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"Мой сын, Бо Байден... учился в двух университетах... и накопил долги, потому что мне принадлежало сомнительное отличие быть самым бедным человеком в конгрессе", - рассказал президент, выступая перед студентами в штате Нью-Мексико.
Байден в возрасте 29 лет стал сенатором от штата Делавэр и проработал в верхней палате конгресса до 2009 года, когда он вступил в должность вице-президента США.
Байден, который несколько раз в публичных выступлениях называл своего сына погибшим в Ираке, в этот раз внес ясность в обстоятельства семейной трагедии. Бо Байден умер от рака после того, как год прожил в Ираке рядом с ямой, в которой американские военные регулярно сжигали мусор, в том числе токсичные и канцерогенные отходы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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В миреБо Байден (Джозеф Байден III)Джо БайденНью-МексикоИракСША
 
 
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