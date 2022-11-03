https://ria.ru/20221103/bayden-1829144109.html
Байден рассказал, что был самым бедным членом конгресса
Байден рассказал, что был самым бедным членом конгресса - РИА Новости, 03.11.2022
Байден рассказал, что был самым бедным членом конгресса
Президент США Джо Байден рассказал, что в свое время был самым бедным членом конгресса, а его сын Бо из-за этого даже задолжал за обучение. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T23:59
2022-11-03T23:59
2022-11-03T23:59
в мире
бо байден (джозеф байден iii)
джо байден
нью-мексико
ирак
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825440935_76:406:2994:2048_1920x0_80_0_0_2ee6e403456b78a924615bdb221fc8f3.jpg
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что в свое время был самым бедным членом конгресса, а его сын Бо из-за этого даже задолжал за обучение.В преддверии промежуточных выборов в конгресс Байден продвигает план частичного списания образовательных кредитов. Заявки на участие в программе, по его словам, уже подали почти 26 миллионов американцев."Мой сын, Бо Байден... учился в двух университетах... и накопил долги, потому что мне принадлежало сомнительное отличие быть самым бедным человеком в конгрессе", - рассказал президент, выступая перед студентами в штате Нью-Мексико.Байден в возрасте 29 лет стал сенатором от штата Делавэр и проработал в верхней палате конгресса до 2009 года, когда он вступил в должность вице-президента США.Байден, который несколько раз в публичных выступлениях называл своего сына погибшим в Ираке, в этот раз внес ясность в обстоятельства семейной трагедии. Бо Байден умер от рака после того, как год прожил в Ираке рядом с ямой, в которой американские военные регулярно сжигали мусор, в том числе токсичные и канцерогенные отходы.
https://ria.ru/20221103/bayden-1829023729.html
https://ria.ru/20221011/bayden-1823248261.html
нью-мексико
ирак
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825440935_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_bc7db1695b90b4ab3e8335f846245ae7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бо байден (джозеф байден iii), джо байден, нью-мексико, ирак, сша
В мире, Бо Байден (Джозеф Байден III), Джо Байден, Нью-Мексико, Ирак, США
Байден рассказал, что был самым бедным членом конгресса
Байден рассказал, что был самым бедным членом конгресса и вогнал сына в долги за обучение