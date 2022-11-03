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США хотят изучить потенциальный фронт в Центральной Азии, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.11.2022
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США хотят изучить потенциальный фронт в Центральной Азии, заявил Патрушев
США хотят изучить потенциальный фронт в Центральной Азии, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.11.2022
США хотят изучить потенциальный фронт в Центральной Азии, заявил Патрушев
США хотят изучить потенциальный театр военных действий в Центральной Азии, уточнить там цифровые карты для высокоточного оружия, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:26
2022-11-03T10:26
в мире
сша
центральная азия
россия
николай патрушев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. США хотят изучить потенциальный театр военных действий в Центральной Азии, уточнить там цифровые карты для высокоточного оружия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Хотелось бы обратить особое внимание, что Вашингтон по-прежнему не оставляет попыток договориться со странами-соседями Афганистана о создании там, как это указывается, якобы временной инфраструктуры в целях осуществления антитеррористических операций", - сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ."Это нужно американцам, в первую очередь, для изучения потенциального театра военных действий, уточнения координат перспективных целей и корректировки цифровых карт для высокоточного оружия", - пояснил секретарь СБ РФ.
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в мире, сша, центральная азия, россия, николай патрушев, совет безопасности рф
В мире, США, Центральная Азия, Россия, Николай Патрушев, Совет Безопасности РФ
10:26 03.11.2022
 
США хотят изучить потенциальный фронт в Центральной Азии, заявил Патрушев

Патрушев: США хотят уточнить в Центральной Азии цифровые карты для высокоточного оружия

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. США хотят изучить потенциальный театр военных действий в Центральной Азии, уточнить там цифровые карты для высокоточного оружия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Хотелось бы обратить особое внимание, что Вашингтон по-прежнему не оставляет попыток договориться со странами-соседями Афганистана о создании там, как это указывается, якобы временной инфраструктуры в целях осуществления антитеррористических операций", - сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ.
"Это нужно американцам, в первую очередь, для изучения потенциального театра военных действий, уточнения координат перспективных целей и корректировки цифровых карт для высокоточного оружия", - пояснил секретарь СБ РФ.
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В миреСШАЦентральная АзияРоссияНиколай ПатрушевСовет Безопасности РФ
 
 
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