https://ria.ru/20221103/aziya-1828875981.html
США хотят изучить потенциальный фронт в Центральной Азии, заявил Патрушев
США хотят изучить потенциальный фронт в Центральной Азии, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.11.2022
США хотят изучить потенциальный фронт в Центральной Азии, заявил Патрушев
США хотят изучить потенциальный театр военных действий в Центральной Азии, уточнить там цифровые карты для высокоточного оружия, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:26
2022-11-03T10:26
2022-11-03T10:26
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сша
центральная азия
россия
николай патрушев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. США хотят изучить потенциальный театр военных действий в Центральной Азии, уточнить там цифровые карты для высокоточного оружия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Хотелось бы обратить особое внимание, что Вашингтон по-прежнему не оставляет попыток договориться со странами-соседями Афганистана о создании там, как это указывается, якобы временной инфраструктуры в целях осуществления антитеррористических операций", - сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ."Это нужно американцам, в первую очередь, для изучения потенциального театра военных действий, уточнения координат перспективных целей и корректировки цифровых карт для высокоточного оружия", - пояснил секретарь СБ РФ.
https://ria.ru/20220802/politika-1806456362.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, центральная азия, россия, николай патрушев, совет безопасности рф
В мире, США, Центральная Азия, Россия, Николай Патрушев, Совет Безопасности РФ
США хотят изучить потенциальный фронт в Центральной Азии, заявил Патрушев
Патрушев: США хотят уточнить в Центральной Азии цифровые карты для высокоточного оружия