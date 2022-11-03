https://ria.ru/20221103/aziya-1828875981.html

США хотят изучить потенциальный фронт в Центральной Азии, заявил Патрушев

США хотят изучить потенциальный фронт в Центральной Азии, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.11.2022

США хотят изучить потенциальный фронт в Центральной Азии, заявил Патрушев

США хотят изучить потенциальный театр военных действий в Центральной Азии, уточнить там цифровые карты для высокоточного оружия, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:26

2022-11-03T10:26

2022-11-03T10:26

в мире

сша

центральная азия

россия

николай патрушев

совет безопасности рф

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. США хотят изучить потенциальный театр военных действий в Центральной Азии, уточнить там цифровые карты для высокоточного оружия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Хотелось бы обратить особое внимание, что Вашингтон по-прежнему не оставляет попыток договориться со странами-соседями Афганистана о создании там, как это указывается, якобы временной инфраструктуры в целях осуществления антитеррористических операций", - сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ."Это нужно американцам, в первую очередь, для изучения потенциального театра военных действий, уточнения координат перспективных целей и корректировки цифровых карт для высокоточного оружия", - пояснил секретарь СБ РФ.

https://ria.ru/20220802/politika-1806456362.html

сша

центральная азия

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, центральная азия, россия, николай патрушев, совет безопасности рф