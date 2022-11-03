https://ria.ru/20221103/artilleriya-1828994396.html
ВС России поразили украинский взвод РСЗО "Град" под Харьковом
ВС России поразили украинский взвод РСЗО "Град" под Харьковом - РИА Новости, 03.11.2022
ВС России поразили украинский взвод РСЗО "Град" под Харьковом
Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня "Град" в Харьковской области, сообщило в... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:55
2022-11-03T14:55
2022-11-03T15:01
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы рф
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня "Град" в Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня "Град" в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области, а также артиллерийской батарее ВСУ в районе населенного пункта Новоселка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:55 03.11.2022 (обновлено: 15:01 03.11.2022)
ВС России поразили украинский взвод РСЗО "Град" под Харьковом
Минобороны: ВС России поразили взвод РСЗО "Град" ВСУ под Харьковом и артбатарею в ДНР