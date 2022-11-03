Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили украинский взвод РСЗО "Град" под Харьковом - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/artilleriya-1828994396.html
ВС России поразили украинский взвод РСЗО "Град" под Харьковом
ВС России поразили украинский взвод РСЗО "Град" под Харьковом - РИА Новости, 03.11.2022
ВС России поразили украинский взвод РСЗО "Град" под Харьковом
Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня "Град" в Харьковской области, сообщило в... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:55
2022-11-03T15:01
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы рф
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810452430_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_11b8ac413e4d671afd9cf763d2410780.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня "Град" в Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня "Град" в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области, а также артиллерийской батарее ВСУ в районе населенного пункта Новоселка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221102/dnr-1828819634.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810452430_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_6f3e5ce0812741eb1f03eab6761bce5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, вооруженные силы рф, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:55 03.11.2022 (обновлено: 15:01 03.11.2022)
 
ВС России поразили украинский взвод РСЗО "Град" под Харьковом

Минобороны: ВС России поразили взвод РСЗО "Град" ВСУ под Харьковом и артбатарею в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРеактивные снаряды РСЗО "Град", применяемые ВСУ для обстрела Донецка
Реактивные снаряды РСЗО Град, применяемые ВСУ для обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Реактивные снаряды РСЗО "Град", применяемые ВСУ для обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня "Град" в Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня "Град" в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области, а также артиллерийской батарее ВСУ в районе населенного пункта Новоселка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 22:51Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы РФВ миреВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала