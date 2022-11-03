https://ria.ru/20221103/artilleriya-1828994396.html

ВС России поразили украинский взвод РСЗО "Град" под Харьковом

ВС России поразили украинский взвод РСЗО "Град" под Харьковом - РИА Новости, 03.11.2022

ВС России поразили украинский взвод РСЗО "Град" под Харьковом

Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня "Град" в Харьковской области, сообщило в... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:55

2022-11-03T14:55

2022-11-03T15:01

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня "Град" в Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня "Град" в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области, а также артиллерийской батарее ВСУ в районе населенного пункта Новоселка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, харьковская область, вооруженные силы рф, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр