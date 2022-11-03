https://ria.ru/20221103/aptechki-1829001776.html

Астраханский медуниверситет передал аптечки для мобилизованных

Астраханский медуниверситет передал аптечки для мобилизованных - РИА Новости, 03.11.2022

Астраханский медуниверситет передал аптечки для мобилизованных

Астраханский государственный медицинский университет передал аптечки для мобилизованных жителей региона, сообщает пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:12

2022-11-03T15:12

2022-11-03T15:12

общество

россия

астраханская область

частичная мобилизация в россии

единая россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноя - РИА Новости. Астраханский государственный медицинский университет передал аптечки для мобилизованных жителей региона, сообщает пресс-служба администрации губернатора области."В преддверии Дня народного единства студенты и сотрудники Астраханского государственного медицинского университета приобрели более 150 аптечек для жителей региона, призванных в ряды вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации", - говорится в сообщении. Все наборы будут отправлены по назначению с помощью партии "Единая Россия" и распределены по частям в зависимости от потребностей."Мы вместе с нашей армией. Поэтому мы подготовили наборы для оказания неотложной и скорой помощи. Отмечу, что инициатива исходила от студентов. Это только первая партия, мы продолжим помогать. На базе нашего общежития также организован пункт сбора теплой одежды, наши волонтеры-медики ведут патронаж над семьями мобилизованных", - приводятся в сообщении слова ректора медуниверситета Ольги Башкиной.В состав аптечек входят таблетки, средства для инъекций, назальные и глазные капли, антисептические средства и перевязочные материалы. По данным одной из студенток вуза Ольги Голяновой, при покупке лекарств они старались учесть много факторов, в частности, полевые условия. "Мы подбирали лекарства, которые легко смешивать, находясь в зоне активных действий", - пояснила она.Помимо аптечек в настоящее время вуз разрабатывает методички по оказанию первой медицинской помощи с картинками, которые также будут переданы военнослужащим.Ранее между астраханским и луганским медуниверситетами был подписан договор об образовательном обмене и помощи. Астраханский медуниверситет готов принять студентов Луганской, Донецкой и других областей на обучение по специальностям среднего образования.

https://ria.ru/20221101/pechi-1828508547.html

https://ria.ru/20221102/malki-1828768237.html

россия

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, астраханская область, частичная мобилизация в россии, единая россия