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Аэрофлот победил на ежегодном конкурсе годовых отчетов Мосбиржи - РИА Новости, 03.11.2022
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Аэрофлот победил на ежегодном конкурсе годовых отчетов Мосбиржи
Аэрофлот победил на ежегодном конкурсе годовых отчетов Мосбиржи - РИА Новости, 03.11.2022
Аэрофлот победил на ежегодном конкурсе годовых отчетов Мосбиржи
Аэрофлот победил в XXV ежегодном конкурсе годовых отчётов, организованном Московской биржей. Компания шестой год подряд была признана лидером в номинации... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:57
2022-11-03T11:57
пресс-релизы
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МОСКВА, 3 ноя – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот победил в XXV ежегодном конкурсе годовых отчётов, организованном Московской биржей. Компания шестой год подряд была признана лидером в номинации "Лучший годовой отчёт компании с капитализацией от 40 до 200 миллиардов рублей". Высокая оценка экспертного сообщества является свидетельством высоких стандартов раскрытия информации о деятельности Компании для всех заинтересованных сторон.Конкурс годовых отчётов проводится с 1997 года и является одним из важнейших событий года в области корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами, площадкой для формирования стандартов представления информации о бизнесе и стратегии развития компании для её акционеров, выявления современных тенденций и лучших практик с точки зрения содержания, структуры и дизайна годовых отчётов.Конкурс способствует повышению уровня открытости публичных компаний и эффективному раскрытию информации для инвесторов и клиентов.В этом году Группа "Аэрофлот" также впервые опубликовала отчёт о деятельности в области устойчивого развития. Отчёт раскрывает подход Группы к управлению вопросами устойчивого развития и демонстрирует влияние её деятельности на окружающую среду, а также на экономику и общество в целом.Ознакомиться с отчётами ПАО "Аэрофлот" можно на сайте компании.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы
11:57 03.11.2022

Аэрофлот победил на ежегодном конкурсе годовых отчетов Мосбиржи

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот победил в XXV ежегодном конкурсе годовых отчётов, организованном Московской биржей. Компания шестой год подряд была признана лидером в номинации "Лучший годовой отчёт компании с капитализацией от 40 до 200 миллиардов рублей". Высокая оценка экспертного сообщества является свидетельством высоких стандартов раскрытия информации о деятельности Компании для всех заинтересованных сторон.
Конкурс годовых отчётов проводится с 1997 года и является одним из важнейших событий года в области корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами, площадкой для формирования стандартов представления информации о бизнесе и стратегии развития компании для её акционеров, выявления современных тенденций и лучших практик с точки зрения содержания, структуры и дизайна годовых отчётов.
Конкурс способствует повышению уровня открытости публичных компаний и эффективному раскрытию информации для инвесторов и клиентов.
В этом году Группа "Аэрофлот" также впервые опубликовала отчёт о деятельности в области устойчивого развития. Отчёт раскрывает подход Группы к управлению вопросами устойчивого развития и демонстрирует влияние её деятельности на окружающую среду, а также на экономику и общество в целом.
Ознакомиться с отчётами ПАО "Аэрофлот" можно на сайте компании.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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