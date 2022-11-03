https://ria.ru/20221103/aeroflot-1828917281.html

Аэрофлот победил на ежегодном конкурсе годовых отчетов Мосбиржи

Аэрофлот победил на ежегодном конкурсе годовых отчетов Мосбиржи - РИА Новости, 03.11.2022

Аэрофлот победил на ежегодном конкурсе годовых отчетов Мосбиржи

Аэрофлот победил в XXV ежегодном конкурсе годовых отчётов, организованном Московской биржей. Компания шестой год подряд была признана лидером в номинации... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:57

2022-11-03T11:57

2022-11-03T11:57

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МОСКВА, 3 ноя – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот победил в XXV ежегодном конкурсе годовых отчётов, организованном Московской биржей. Компания шестой год подряд была признана лидером в номинации "Лучший годовой отчёт компании с капитализацией от 40 до 200 миллиардов рублей". Высокая оценка экспертного сообщества является свидетельством высоких стандартов раскрытия информации о деятельности Компании для всех заинтересованных сторон.Конкурс годовых отчётов проводится с 1997 года и является одним из важнейших событий года в области корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами, площадкой для формирования стандартов представления информации о бизнесе и стратегии развития компании для её акционеров, выявления современных тенденций и лучших практик с точки зрения содержания, структуры и дизайна годовых отчётов.Конкурс способствует повышению уровня открытости публичных компаний и эффективному раскрытию информации для инвесторов и клиентов.В этом году Группа "Аэрофлот" также впервые опубликовала отчёт о деятельности в области устойчивого развития. Отчёт раскрывает подход Группы к управлению вопросами устойчивого развития и демонстрирует влияние её деятельности на окружающую среду, а также на экономику и общество в целом.Ознакомиться с отчётами ПАО "Аэрофлот" можно на сайте компании.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы