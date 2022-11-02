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В Хабаровском крае появится почетный знак "Благотворитель года" - РИА Новости, 02.11.2022
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Хабаровский край
https://ria.ru/20221102/znak-1828575510.html
В Хабаровском крае появится почетный знак "Благотворитель года"
В Хабаровском крае появится почетный знак "Благотворитель года" - РИА Новости, 02.11.2022
В Хабаровском крае появится почетный знак "Благотворитель года"
Почетный знак "Благотворитель года" введут в наградную систему Хабаровского края, первые его обладатели станут известны в 2023 году, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T09:54
2022-11-02T09:54
хабаровский край
хабаровский край
хабаровск
россия
общество
михаил дегтярев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ХАБАРОВСК, 2 ноя - РИА Новости. Почетный знак "Благотворитель года" введут в наградную систему Хабаровского края, первые его обладатели станут известны в 2023 году, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.В Хабаровске в среду стартовал гражданский форум "Главное - люди". По данным регионального правительства, участниками стали более 500 представителей институтов развития гражданского общества края – некоммерческих организаций, волонтерских объединений и неформальных сообществ инициативных граждан. Форум будет работать два дня по пяти основным направлениям: "Человек и возможности", "Человек и сообщество", "Человек и культура", "Человек и идентичность", "Человек и право". В повестке поддержка территориального общественного самоуправления (ТОС), социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), гражданских инициатив и другое."Сегодня на форуме дали старт открытому голосованию за эскиз почетного знака "Благотворитель года". До конца года планируем принять постановление. А первые награды "Благотворитель года" вручим в 2023 года. Название говорит само за себя – это те люди, которые "творят благо". При их участии происходит много перемен и преобразований", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Кроме того, открывая форум, глава региона подтвердил ежегодное увеличение финансирования проектов ТОС и НКО. Еще одна немаловажная цель, отметил губернатор, ежегодно привлекать в край из федеральных и внебюджетных грантовых источников не менее 150 миллионов рублей к 2026 году."На проекты ТОС мы уже увеличили поддержку в четыре раза с 2020 года и не остановимся: доведем до 500 миллионов рублей к 2026 году. Для НКО более чем в пять раз – с 9,5 миллиона до 50 миллионов рублей", - напомнил Дегтярев.Для поддержки СОНКО ежегодно проводится краевой конкурс лучших проектов, сообщает краевой кабмин. В этом году на конкурс было подано 100 заявок, победителями стали 35 организаций. На реализацию их проектов выделят свыше 19 миллионов рублей.По данным Минэкономразвития России, в рейтинге территорий по поддержке СОНКО и социального предпринимательства за 2021 год Хабаровский край занял 28 место среди субъектов России и третье место в Дальневосточном федеральном округе.По словам главы региона, форум можно сравнить с традицией, заложенной генерал-губернатором Андреем Корфом. По инициативе выдающегося государственного деятеля в 1885 году в Хабаровске состоялся первый съезд сведущих людей для выяснения нужд региона."Именно такую практику открытого диалога с обществом - "сведущими людьми" - мы положили в основу нашей работы. И это максимально повышает её эффективность", - пояснил губернатор края.Гражданский форум проводится в Хабаровском крае с 2014 года. Он стал главной открытой и постоянно действующей площадкой региона для диалога между инициативными гражданами, властью и бизнесом в сфере развития гражданского общества. С 2017 года форум проходит в два этапа: муниципальный и краевой. Муниципальные этапы каждый год организуются в нескольких районах. Площадки муниципальных этапов отражают тематику и форматы итогового форума.В этом году тема форума "Главное – люди". В центре внимания находится человек, его возможности, потенциал и качество его жизни. Муниципальные этапы форума уже прошли в Хабаровске и в четырех районах края: Комсомольском, Николаевском, Бикинском и Хабаровском. Всего участие в муниципальных этапах приняли 453 жителя региона.
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хабаровский край, хабаровск, россия, общество, михаил дегтярев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Хабаровский край, Хабаровский край, Хабаровск, Россия, Общество, Михаил Дегтярев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
09:54 02.11.2022
 
В Хабаровском крае появится почетный знак "Благотворитель года"

Губернатор Дегтярев: в систему наград Хабаровского края введут знак "Благотворитель года"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Михаил Дегтярев. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 2 ноя - РИА Новости. Почетный знак "Благотворитель года" введут в наградную систему Хабаровского края, первые его обладатели станут известны в 2023 году, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
В Хабаровске в среду стартовал гражданский форум "Главное - люди". По данным регионального правительства, участниками стали более 500 представителей институтов развития гражданского общества края – некоммерческих организаций, волонтерских объединений и неформальных сообществ инициативных граждан. Форум будет работать два дня по пяти основным направлениям: "Человек и возможности", "Человек и сообщество", "Человек и культура", "Человек и идентичность", "Человек и право". В повестке поддержка территориального общественного самоуправления (ТОС), социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), гражданских инициатив и другое.
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"Сегодня на форуме дали старт открытому голосованию за эскиз почетного знака "Благотворитель года". До конца года планируем принять постановление. А первые награды "Благотворитель года" вручим в 2023 года. Название говорит само за себя – это те люди, которые "творят благо". При их участии происходит много перемен и преобразований", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Кроме того, открывая форум, глава региона подтвердил ежегодное увеличение финансирования проектов ТОС и НКО. Еще одна немаловажная цель, отметил губернатор, ежегодно привлекать в край из федеральных и внебюджетных грантовых источников не менее 150 миллионов рублей к 2026 году.
"На проекты ТОС мы уже увеличили поддержку в четыре раза с 2020 года и не остановимся: доведем до 500 миллионов рублей к 2026 году. Для НКО более чем в пять раз – с 9,5 миллиона до 50 миллионов рублей", - напомнил Дегтярев.
Для поддержки СОНКО ежегодно проводится краевой конкурс лучших проектов, сообщает краевой кабмин. В этом году на конкурс было подано 100 заявок, победителями стали 35 организаций. На реализацию их проектов выделят свыше 19 миллионов рублей.
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По данным Минэкономразвития России, в рейтинге территорий по поддержке СОНКО и социального предпринимательства за 2021 год Хабаровский край занял 28 место среди субъектов России и третье место в Дальневосточном федеральном округе.
По словам главы региона, форум можно сравнить с традицией, заложенной генерал-губернатором Андреем Корфом. По инициативе выдающегося государственного деятеля в 1885 году в Хабаровске состоялся первый съезд сведущих людей для выяснения нужд региона.
"Именно такую практику открытого диалога с обществом - "сведущими людьми" - мы положили в основу нашей работы. И это максимально повышает её эффективность", - пояснил губернатор края.
Гражданский форум проводится в Хабаровском крае с 2014 года. Он стал главной открытой и постоянно действующей площадкой региона для диалога между инициативными гражданами, властью и бизнесом в сфере развития гражданского общества. С 2017 года форум проходит в два этапа: муниципальный и краевой. Муниципальные этапы каждый год организуются в нескольких районах. Площадки муниципальных этапов отражают тематику и форматы итогового форума.
В этом году тема форума "Главное – люди". В центре внимания находится человек, его возможности, потенциал и качество его жизни. Муниципальные этапы форума уже прошли в Хабаровске и в четырех районах края: Комсомольском, Николаевском, Бикинском и Хабаровском. Всего участие в муниципальных этапах приняли 453 жителя региона.
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