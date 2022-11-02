https://ria.ru/20221102/zhurnalisty-1828581328.html

В СПЧ призвали разработать правила безопасности журналистов в боевых зонах

В СПЧ призвали разработать правила безопасности журналистов в боевых зонах - РИА Новости, 02.11.2022

В СПЧ призвали разработать правила безопасности журналистов в боевых зонах

Необходимо разработать правила, согласованные министерством обороны, по обеспечению безопасности журналистов в зоне боевого положения, а также надо добиваться... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:17

2022-11-02T10:17

2022-11-02T10:26

кирилл кабанов

александр брод

россия

оон

сша

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Необходимо разработать правила, согласованные министерством обороны, по обеспечению безопасности журналистов в зоне боевого положения, а также надо добиваться на международном уровне особых условий для военных репортеров, сообщили опрошенные РИА Новости члены Совета по правам человека при президенте РФ.Генеральной Ассамблеей ООН 2 ноября был утвержден Днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. В этот день в 2013 году два французских журналиста Гислен Дюпон и Клод Верлон, которые освещали ход вооруженного конфликта в Мали, были похищены и убиты боевиками.Новые правилаЧлен СПЧ Кирилл Кабанов считает, что в настоящее время - в эпоху информационной войны и специальной военной операции, для российских журналистов необходимо разработать новые правила для обеспечения их безопасности в зонах боевых действий."Все меняется, и нужны правила игры, новые технологии для обеспечения безопасности. Не зря мы говорим в СПЧ, что в зоне боевых действий в зоне боевого положения должны быть понятные правила, разработанные вместе с соответствующими министерствами и министерством обороны. Это очень важно, сегодня это очень важно, но пока этого нет, я думаю, что сегодня это необходимо", - сказал Кабанов.По его словам, в Минцифры на заявления СПЧ по этому поводу сообщили, что не видят в этом необходимости."В Минцифры сказали, что не видит необходимости разрабатывать такие правила. Но мы считаем, что должен быть совместный, согласованный некий алгоритм действий, он должен быть согласован с министерством обороны, с другими участниками, с Союзом журналистов. Как мы в своё время очень долго вырабатывали технологии работы на протестных акциях, сейчас тоже нужно", - сообщил Кабанов и добавил, что это вопрос "жизни и безопасности журналистов".Член СПЧ Александр Брод тоже обратил внимание на проблему безопасности журналистов в горячих точках. По его мнению, на международном уровне нужно создавать особые условия для работы журналистов в боевых зонах."За последние 8 лет мы потеряли несколько журналистов, есть и те, кто был ранен. Наши журналисты показали себя героями. Оформилась особая специализация - военкоры. На международном уровне необходимо продолжать бороться за создание особых условий для обеспечения деятельности журналистов в зонах военных действий и конфликтов", - отметил Брод.Давление и агрессияЧлен СПЧ Александр Брод подчеркнул, что также нельзя забывать о защите российских журналистов, работающих за рубежом."В США, ряде европейских стран созданы серьезные препоны для их работы. С этим нельзя мириться. Необходимо в этой связи продолжать апеллировать к международным организациям, подключать адвокатов для судебной защиты", - сказал Брод.По словам Кабанова, в сегодняшних условиях российские журналисты становятся "отдельной мишенью" для ударов."Конечно, она (угроза безопасности) увеличивается, поскольку мы это видим каждый день. Они становятся отдельной мишенью, отдельной целью для нанесения удара. И это сегодня особенность, о которой я говорю. Это особенность современных конфликтов современных войн", - сказал Кабанов.По мнению Кабанова, международные организации сегодня недостаточно уделяют внимания проблеме безопасности журналистов."К этой проблеме Организация Объединённых наций и другие международные органы не уделяют должного внимания. Такое впечатление, что это делается специально, чтобы потом просто разыгрывать карту трагедии, связанную с журналистами", - добавил он.Кроме того, по словам Брода, наблюдаются случаи воспрепятствования деятельности журналистов, но истории привлечения к ответственности за такие нарушения становятся показательными."Есть, конечно, и воспрепятствование работе журналистов: угрозы, физическое насилие. Фактов административного давления больше. Правовую защиту журналистов осуществляют профессиональные сообщества, юристы, адвокаты, правозащитники. Успехов не много, это сложный, трудоёмкий процесс. Но результаты, когда обидчиков журналистов удаётся привлечь к ответственности, всегда показательны", - сказал правозащитник.

https://ria.ru/20221028/rt-1827466436.html

https://ria.ru/20221101/zhurnalisty-1828532279.html

https://ria.ru/20221006/voenkor-1822005917.html

https://ria.ru/20221021/kherson-1825666244.html

https://ria.ru/20221101/polittekhnologiya-1828265086.html

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кирилл кабанов, александр брод, россия, оон, сша, совет по правам человека при президенте рф (спч)