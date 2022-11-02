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В СПЧ призвали разработать правила безопасности журналистов в боевых зонах - РИА Новости, 02.11.2022
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В СПЧ призвали разработать правила безопасности журналистов в боевых зонах
В СПЧ призвали разработать правила безопасности журналистов в боевых зонах - РИА Новости, 02.11.2022
В СПЧ призвали разработать правила безопасности журналистов в боевых зонах
Необходимо разработать правила, согласованные министерством обороны, по обеспечению безопасности журналистов в зоне боевого положения, а также надо добиваться... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:17
2022-11-02T10:26
кирилл кабанов
александр брод
россия
оон
сша
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Необходимо разработать правила, согласованные министерством обороны, по обеспечению безопасности журналистов в зоне боевого положения, а также надо добиваться на международном уровне особых условий для военных репортеров, сообщили опрошенные РИА Новости члены Совета по правам человека при президенте РФ.Генеральной Ассамблеей ООН 2 ноября был утвержден Днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. В этот день в 2013 году два французских журналиста Гислен Дюпон и Клод Верлон, которые освещали ход вооруженного конфликта в Мали, были похищены и убиты боевиками.Новые правилаЧлен СПЧ Кирилл Кабанов считает, что в настоящее время - в эпоху информационной войны и специальной военной операции, для российских журналистов необходимо разработать новые правила для обеспечения их безопасности в зонах боевых действий."Все меняется, и нужны правила игры, новые технологии для обеспечения безопасности. Не зря мы говорим в СПЧ, что в зоне боевых действий в зоне боевого положения должны быть понятные правила, разработанные вместе с соответствующими министерствами и министерством обороны. Это очень важно, сегодня это очень важно, но пока этого нет, я думаю, что сегодня это необходимо", - сказал Кабанов.По его словам, в Минцифры на заявления СПЧ по этому поводу сообщили, что не видят в этом необходимости."В Минцифры сказали, что не видит необходимости разрабатывать такие правила. Но мы считаем, что должен быть совместный, согласованный некий алгоритм действий, он должен быть согласован с министерством обороны, с другими участниками, с Союзом журналистов. Как мы в своё время очень долго вырабатывали технологии работы на протестных акциях, сейчас тоже нужно", - сообщил Кабанов и добавил, что это вопрос "жизни и безопасности журналистов".Член СПЧ Александр Брод тоже обратил внимание на проблему безопасности журналистов в горячих точках. По его мнению, на международном уровне нужно создавать особые условия для работы журналистов в боевых зонах."За последние 8 лет мы потеряли несколько журналистов, есть и те, кто был ранен. Наши журналисты показали себя героями. Оформилась особая специализация - военкоры. На международном уровне необходимо продолжать бороться за создание особых условий для обеспечения деятельности журналистов в зонах военных действий и конфликтов", - отметил Брод.Давление и агрессияЧлен СПЧ Александр Брод подчеркнул, что также нельзя забывать о защите российских журналистов, работающих за рубежом."В США, ряде европейских стран созданы серьезные препоны для их работы. С этим нельзя мириться. Необходимо в этой связи продолжать апеллировать к международным организациям, подключать адвокатов для судебной защиты", - сказал Брод.По словам Кабанова, в сегодняшних условиях российские журналисты становятся "отдельной мишенью" для ударов."Конечно, она (угроза безопасности) увеличивается, поскольку мы это видим каждый день. Они становятся отдельной мишенью, отдельной целью для нанесения удара. И это сегодня особенность, о которой я говорю. Это особенность современных конфликтов современных войн", - сказал Кабанов.По мнению Кабанова, международные организации сегодня недостаточно уделяют внимания проблеме безопасности журналистов."К этой проблеме Организация Объединённых наций и другие международные органы не уделяют должного внимания. Такое впечатление, что это делается специально, чтобы потом просто разыгрывать карту трагедии, связанную с журналистами", - добавил он.Кроме того, по словам Брода, наблюдаются случаи воспрепятствования деятельности журналистов, но истории привлечения к ответственности за такие нарушения становятся показательными."Есть, конечно, и воспрепятствование работе журналистов: угрозы, физическое насилие. Фактов административного давления больше. Правовую защиту журналистов осуществляют профессиональные сообщества, юристы, адвокаты, правозащитники. Успехов не много, это сложный, трудоёмкий процесс. Но результаты, когда обидчиков журналистов удаётся привлечь к ответственности, всегда показательны", - сказал правозащитник.
https://ria.ru/20221028/rt-1827466436.html
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кирилл кабанов, александр брод, россия, оон, сша, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Кирилл Кабанов, Александр Брод, Россия, ООН, США, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
10:17 02.11.2022 (обновлено: 10:26 02.11.2022)
 
В СПЧ призвали разработать правила безопасности журналистов в боевых зонах

Члены СПЧ призвали разработать правила безопасности журналистов в боевых зонах

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЖурналист на месте работы боевого расчета РЗСО в Запорожской области
Журналист на месте работы боевого расчета РЗСО в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Необходимо разработать правила, согласованные министерством обороны, по обеспечению безопасности журналистов в зоне боевого положения, а также надо добиваться на международном уровне особых условий для военных репортеров, сообщили опрошенные РИА Новости члены Совета по правам человека при президенте РФ.
Генеральной Ассамблеей ООН 2 ноября был утвержден Днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. В этот день в 2013 году два французских журналиста Гислен Дюпон и Клод Верлон, которые освещали ход вооруженного конфликта в Мали, были похищены и убиты боевиками.

Новые правила

Член СПЧ Кирилл Кабанов считает, что в настоящее время - в эпоху информационной войны и специальной военной операции, для российских журналистов необходимо разработать новые правила для обеспечения их безопасности в зонах боевых действий.
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"Все меняется, и нужны правила игры, новые технологии для обеспечения безопасности. Не зря мы говорим в СПЧ, что в зоне боевых действий в зоне боевого положения должны быть понятные правила, разработанные вместе с соответствующими министерствами и министерством обороны. Это очень важно, сегодня это очень важно, но пока этого нет, я думаю, что сегодня это необходимо", - сказал Кабанов.
По его словам, в Минцифры на заявления СПЧ по этому поводу сообщили, что не видят в этом необходимости.
"В Минцифры сказали, что не видит необходимости разрабатывать такие правила. Но мы считаем, что должен быть совместный, согласованный некий алгоритм действий, он должен быть согласован с министерством обороны, с другими участниками, с Союзом журналистов. Как мы в своё время очень долго вырабатывали технологии работы на протестных акциях, сейчас тоже нужно", - сообщил Кабанов и добавил, что это вопрос "жизни и безопасности журналистов".
Член СПЧ Александр Брод тоже обратил внимание на проблему безопасности журналистов в горячих точках. По его мнению, на международном уровне нужно создавать особые условия для работы журналистов в боевых зонах.
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"За последние 8 лет мы потеряли несколько журналистов, есть и те, кто был ранен. Наши журналисты показали себя героями. Оформилась особая специализация - военкоры. На международном уровне необходимо продолжать бороться за создание особых условий для обеспечения деятельности журналистов в зонах военных действий и конфликтов", - отметил Брод.

Давление и агрессия

Член СПЧ Александр Брод подчеркнул, что также нельзя забывать о защите российских журналистов, работающих за рубежом.
США, ряде европейских стран созданы серьезные препоны для их работы. С этим нельзя мириться. Необходимо в этой связи продолжать апеллировать к международным организациям, подключать адвокатов для судебной защиты", - сказал Брод.
По словам Кабанова, в сегодняшних условиях российские журналисты становятся "отдельной мишенью" для ударов.
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"Конечно, она (угроза безопасности) увеличивается, поскольку мы это видим каждый день. Они становятся отдельной мишенью, отдельной целью для нанесения удара. И это сегодня особенность, о которой я говорю. Это особенность современных конфликтов современных войн", - сказал Кабанов.
По мнению Кабанова, международные организации сегодня недостаточно уделяют внимания проблеме безопасности журналистов.
"К этой проблеме Организация Объединённых наций и другие международные органы не уделяют должного внимания. Такое впечатление, что это делается специально, чтобы потом просто разыгрывать карту трагедии, связанную с журналистами", - добавил он.
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Кроме того, по словам Брода, наблюдаются случаи воспрепятствования деятельности журналистов, но истории привлечения к ответственности за такие нарушения становятся показательными.
"Есть, конечно, и воспрепятствование работе журналистов: угрозы, физическое насилие. Фактов административного давления больше. Правовую защиту журналистов осуществляют профессиональные сообщества, юристы, адвокаты, правозащитники. Успехов не много, это сложный, трудоёмкий процесс. Но результаты, когда обидчиков журналистов удаётся привлечь к ответственности, всегда показательны", - сказал правозащитник.
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